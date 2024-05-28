雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

雲林男嬰「滐寶」出生就被診斷為肺動脈閉鎖心臟病，被轉診高雄長庚醫院，小小身體歷經3次心導管手術，爸媽同時也要照顧3歲女兒與6歲兒子，為了每天20分鐘珍貴的加護病房探視時間南北奔波，幸好滐寶在醫護努力下健康出院，但未來每半年須定期回診，滐寶家在醫院社工轉介下，入住高雄麥當勞叔叔之家，家長終於有時間喘息。

滐寶（化名）今年4月1日出生在嘉義的醫院，出生就被檢查出心臟有異音，確診為肺動脈閉鎖心臟病，因為情況很緊急，醫院建議轉診到高雄長庚醫院，媽媽連孩子都沒抱到，爸爸就和滐寶在醫院陪同下坐上救護車，趕往高雄。

滐寶媽說，她連孩子都沒抱到，看著他身上插著管子就上救護車，「我一直哭，好怕失去他」，在剖腹產5天後，她才趕往醫院探視；滐寶才剛出生就歷經3次心導管手術，雖然劍剛出院，但未來每半年就要定期回診追蹤。

滐寶爸說，滐寶在高雄加護病房的日子，他與太太同時也要照顧3歲女兒與6歲兒子，上午把兒子送到幼稚園後，開車南下高雄趕上午11點到11點20分鐘的珍貴加護病房探視時間，再趕回雲林接兒子下課；周末則是全家人一大早起床，趕在上午8點前出門，才能在11點之前抵達醫院，每趟旅程耗費6小時以上，還要安撫小孩早起不開心情緒，開車與醫院奔波、人潮中照顧孩子安全、時間壓力的緊張，回到雲林時，大人與小孩都很疲憊。

滐寶媽說，後來透過醫院社工師轉介，入住當時仍在試營運期間的麥當勞叔叔之家，周末帶兒子女兒來看滐寶，讓原本艱辛的旅程變得不一樣；第一次入住時小孩看到這裡的舒適環境，興奮地拖鞋、爬上沙發、或在遊戲區自由玩耍，她與老公甚至有喝一杯咖啡的喘息時間，因為高雄麥當勞叔叔之家，終於能減少奔波，也讓家人關係更緊密。