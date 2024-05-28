高雄麥當勞叔叔之家落成啟用 助南臺灣遠地就醫兒童家庭免費住宿
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今天在高雄啟用全新「麥當勞叔叔之家」，共設有20間套房，每年可以供7300個房間數的服務能量，透過醫院社工轉介，開放讓來高雄遠地就醫的兒童家庭申請入住。高雄市長陳其邁今天上午參觀後表示，多彩、溫馨的設計，「好有家的感覺」。
陳其邁說，高雄擁有數個醫療中心及豐沛醫療資源，能為南台灣及離島病童提供醫療服務，現在高雄的兒童病床總共有396床，其中一般病房有266床，加護病房130床，經調查住院的兒童家庭，有2成到3成是住在靠市中心比較遠的地區，他們來市區的醫學中心就醫時，有時因為小朋友的抵抗、再加上舟車勞頓，相當辛勞。
陳其邁表示，高雄麥當勞叔叔之家落成啟用後，可以做為病童來市中心就醫時休息或住宿的地方，這裡也提供非常豐盛的早餐，讓孩童除了在醫院受到醫療照顧之外，在生活上也能舒緩緊張情緒，是一個非常好的地方。
台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖說，麥當勞叔叔之家長年為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務，繼台中、台北的服務據點後，「我們看到南台灣跨縣市及跨區到高雄市的就醫需求」，決定在高雄拓點，讓這條辛苦的遠地就醫之路，減少額外交通住宿的經濟負擔。
麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長溫慧美表示，高雄麥當勞叔叔之家共設置20間套房，每年可提供7300個房間數的服務量能，透過志工服務供應活力早餐、往返醫院交通接駁、主廚到我家晚餐共膳服務，期盼能陪伴病童家庭度過生命中的難關。
溫慧美說，高雄麥當勞叔叔之家距離高醫、高雄長庚、高雄榮總三大醫學中心交通距離7分鐘至20分鐘就能抵達，有客廳、用餐區、兒童閱讀遊戲區及廚房，每個來入住的家庭都有自己的冰箱，可以用廚房煮家鄉菜，「自己想吃什麼自己煮最放心！」
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