頸部疼痛僵硬 6歲男童染腸病毒克沙奇成重症住院

腸病毒就診人數雖較前一周減少，但是國內出現一名重症個案。衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，北部6歲男童因檢出克沙奇A2型而通報腸病毒感染併發重症。另，門急診就診人數為1.5萬人，比前一周下降約15%。

依據疾管署監測資料顯示，上周（5月19日至5月25日）門急診就診計1萬5180人次，較前一周的1萬7888人次下降15.1%，惟仍處流行期，研判國內疫情傳播風險持續。郭宏偉表示，實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型近期無新增個案，且感染個案均為輕症。

今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例年齡為未滿1歲幼童，病例數與去年同期三例相當。

防疫醫師劉裕誠說，北部6歲男童在5月上旬因發燒及疱疹性咽峽炎症狀就醫，3天後出現頸部疼痛僵硬情形再度就醫，經檢查疑似急性無力脊髓炎，於當日收治住院，通報為「急性無力肢體麻痺」（AFP）並採檢，因檢出克沙奇A2型而通報腸病毒感染併發重症，經審查研判為確定病例，個案經治療後症狀改善，目前已出院。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情雖略降，惟仍處流行期，籲請家長等幼兒照顧者保持警覺，不可掉以輕心，應持續加強手部衛生、做好環境消毒與通風、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所。

幼兒如感染腸病毒，應在家休息，避免與其他嬰幼兒接觸，以防交叉感染，並留意幼兒健康狀況，一旦發現幼兒有腸病毒重症前兆病徵，應盡速送大醫院，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署再次強調，腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。