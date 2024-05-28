中捷「長髮哥」臉留2長疤 醫提醒「2關鍵」避免蜈蚣疤

台中捷運21日發生隨機砍人案件，當下有多名乘客協助制服兇嫌，其中27歲的許姓乘客「長髮哥」，在過程中被砍到臉部，留下2道明顯疤痕，所幸沒傷到眼睛。醫師指出，縫合過後要做好按摩等護理及防曬措施，也要做好防曬，否則沒照顧好會留下「蜈蚣疤」，傷口痊癒可評估進行染料雷射，磨皮、修疤等侵入性治療，則要至少3至6個月後再評估。

一名網友在「PTT Gossiping板」分享在中捷砍人案中奮勇制伏凶手的「長髮哥」Instagram限時動態截圖，圖中的長髮哥臉上有著長長的兩道刀傷，一道從右眼尾一直延伸到右臉頰下顎處，另一道從人中劃過嘴唇直至下巴，布滿了密密麻麻的縫線，並透露27日拆線。

林口長庚醫院整形外傷科主任許聰政說，只要傷口達到一定深度，基本上就會留下疤痕，能做的事怎麼讓疤痕不那麼明顯，而第一時間的手術清創、縫合等，都是要做好的基本功，縫合過後則要做好傷口護理、避免感染。

「拆線時機非常重要」，許聰政強調，傷口本身會有傷口疤痕，縫線如果停留太久，會出現「縫線疤痕」，如果沒照顧好，會留下蜈蚣狀或鐵軌狀疤痕，「就像漫畫人物，臉上一條線根很多條小線」。

許聰政指出，拆線後的疤痕要按摩和防曬，按摩除了消腫外，也可以讓疤痕下的膠原蛋白纖維，可以順著壓力走，沒有壓力的話，疤痕會比較凌亂、朝不預期的方向長，大部分「不預期方向」是往表面，疤痕就會凸起，至於按摩的力道，則是按到有「回血感」就好，也就是壓了再放開，血液有「充盈回來」即可，不過可能會造成些許疼痛。

如果是燒燙傷或傷口大的患者，可使用壓力衣、護腕、護肘等協助加壓；傷口較小的話，可以靠「矽膠貼片」給壓力，或使用「矽膠軟膏」，雖無法達到壓迫效果，但可形成鎖水層，保持疤痕濕潤，對後續復原重建期會比較順暢，以「長髮哥」的臉部切割傷來看，可能就只能採用貼片或矽膠軟膏。

傷口容易發炎，許聰政說，像這樣的傷口照顧，防曬會是很重要的一點，因為在組織發炎過程，黑色素細胞活性會變得比較高，曬太陽之後容易變黑、黑色素沉積；此外，抽菸會影響周邊循環，循環不良就容易恢復不好，所以要避免抽菸、遠離二手菸。

許聰政強調，第一個需要注意的是「功能」是否受到影響，接下來才是考量美觀處理，傷口痊癒後，可以評估是否進行「染料雷射」，讓疤痕血管增生得比較不那麼明顯；磨皮、修疤等侵入性的處置，一般都至少3至6個月後再評估，前期仍以基礎的照護為主。