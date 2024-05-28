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大腦萎縮速度常人5倍 「這罕病」診斷不易 醫籲穩定用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院神經內科部部主任羅榮昇（左2）表示，多發性硬化症是一種慢性自體免疫疾病，病患自體免疫系統引起發炎反應，導致髓鞘破壞及神經系統受所，嚴重時恐會引發神經功能障礙。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院神經內科部部主任羅榮昇（左2）表示，多發性硬化症是一種慢性自體免疫疾病，病患自體免疫系統引起發炎反應，導致髓鞘破壞及神經系統受所，嚴重時恐會引發神經功能障礙。記者林琮恩／攝影

病友卓小姐，30歲前出現手腳、肚皮等不同部位麻木感症狀，確診為罕見疾病多發性硬化症，後續又出現視神經遭破壞等狀況，右眼幾乎全盲。30日是世界多發性硬化症日，神經內科醫師表示，多發性硬化症好發於年輕女性，早期診斷及用藥是治療關鍵，且即使病人身上沒有明顯症狀，也建議仍要用藥降低神經損傷、避免腦部傷害。

林口長庚醫院神經內科部部主任羅榮昇表示，多發性硬化症是一種慢性自體免疫疾病，病患自體免疫系統引起發炎反應，導致髓鞘破壞及神經系統受損，嚴重時恐會引發神經功能障礙，因病灶位置可能出現在全身不同部位，加上症狀與感冒相似，診斷不易，而疾病早期未正確診斷、治療，恐會導致一再復發。

羅榮昇表示，多發性硬化症症狀多元，高達4至7成患者曾出現認知功能受損的症狀，過去曾有患者被誤診為精神疾病，且即使沒有症狀，也不代表患者體內沒有多發性硬化症引起的發炎情況，從影響學檢查中，可看到不少患者沒有明顯的身體症狀，但大腦其實處於發炎狀態。

高達85%多發性硬化症患者是復發緩解型，即疾病會反覆發作。新北市立土城醫院神經內科科主任徐榮隆表示，此類型患者容易出現大腦容積流失，大腦萎縮的速度是30歲左右正常人的5倍，影響患者認知、心智功能，包括記憶力、閱讀能力都會受到影響，43%患者曾因此失去工作，呼籲患者穩定用藥，減緩腦損傷；除過去使用的針劑外，現在也有口服藥物等，增加患者用藥便利性。

多發性硬化症患者好發於20至50歲女性，發生率為男性的2至3倍，目前全台約有2千多名多發性硬化症患者。台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏則表示，此疾病好發於年輕女性，對於家庭、社會影響不言可喻，呼籲落實前端診斷，配合藥物積極介入，讓病友不至於因疾病而失能，及早調控免疫系統，才能降低患者神經損傷；除疾病治療外，面對疾病未知發展，患者心理支持也很重要。

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