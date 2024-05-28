鋒面豪雨 台南南化關山累積逾187毫米

氣象署今天表示，受鋒面影響，截至下午1時，累積雨量以台南關山187.5毫米最多。前氣象局長鄭明典分析，颱風艾維尼與鋒面可能會互相影響，導致梅雨可能離開氣候上常見的位置。

交通部中央氣象署表示，鋒面通過，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、台南市已有豪雨發生；高雄市、屏東縣及蘭嶼有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區、綠島及台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生。

根據氣象署網站，今天截至下午1時，各縣市累積雨量以台南市南化區關山里187.5毫米最多，其次為嘉義縣大埔鄉永樂村馬頭山184毫米，高雄市橋頭區則有145毫米。

鄭明典在臉書分析颱風與鋒面的相互影響。他提到，現在有1道結構完整的鋒面雲系通過台灣上空，同時今年第1號颱風艾維尼也和鋒面系統接近中。

鄭明典指出，鋒面是個低壓帶，颱風也是個低壓系統，兩者接近，低壓與低壓之間的氣壓梯度就會減弱，直接影響就是減弱或破壞鋒面結構。所以過去有「颱風會破壞梅雨鋒面」的說法。

另外，鄭明典提到，颱風逐漸接近鋒面系統，可能會被導引往東北，也可能提早變性成溫帶氣旋。

民眾留言提問，相互影響下是否會導致鋒面變弱。鄭明典說明，是梅雨可能離開氣候上常見的位置。

氣象署提醒，今年第1號中度颱風艾維尼將朝東北方經琉球群島以東海面，往日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，不過今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。