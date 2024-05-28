疲勞、頭昏以為是高血壓…40歲男床上一動作釀1眼青光、1眼白內障

現代人3C產品不離身，隨時滑手機更是家常便飯，一名40多歲男子因為常在床上使用手機，某天發現特別疲勞，也感覺頭昏昏的，後來就醫檢查才發現一邊眼睛已得了白內障，另一眼則得了青光眼。

中醫師余雅雯在臉書粉專「上璽中醫余雅雯 中醫師」示警，該名患者本身即長時間使用電腦工作，也常回家之後躺在床上，邊使用手機處理公務，結果某天覺得「眼睛看出去有異樣」，而且伴隨疲勞及頭昏，本來還以為是血壓太高，輾轉至眼科求診才知罹患了青光眼及白內障。

余雅雯指出，時常頭昏腦脹，反胃乾偶，有可能是眼疾的症狀。該名男子前來接受中醫針灸改善眼壓問題，不過她強調，中醫搭配西醫治療有加乘作用，因為眼壓是否有改善仍有賴於西醫眼科醫生的檢測，至於中醫則是除了輔助降壓以外，還可做為保護視神經，避免視神經持續萎縮的輔助療法。

此外，中醫使用針灸療法刺激眼部相關穴位，也會再配合中藥調理身體引起眼疾的因素。余雅雯解釋，一般而言西醫眼科注重局部變化，以科學的方法做檢查，在診斷上比中醫準確，而中醫眼科學是從全身狀態認識、分析和治療眼疾，治療範圍廣，所以也往往會對全身的疾病有所幫忙。

她也分享4個能緩解眼睛不適的按摩穴位：

攢竹（眉頭）：該穴位於面部，在眉頭凹陷中（眼眶上切跡處）即是，這也是視神經進出眼睛的位置。

太陽（眼尾，眉梢後凹陷中）：穴位位於眉梢與眼外角連線中點，向後約一橫指的凹陷處，是「三叉神經」和「睫狀神經節」的匯集之處。

承泣（眼平視時，瞳孔往下七分處）

晴明（左右眼骨附近的穴位）

值得注意的是，據聯合報的報導指出，白內障原本是好發於60歲以上民眾，但3C產品使用普及，民眾長時間暴露在強光中，因此50歲以下的「年輕型白內障」患者漸增。如果患者的水晶體變混濁、視力模糊不清而影響日常生活時，就必須置換人工水晶體改善視力問題。