重金屬鉻超標15倍！台中業者偷排廢水 1.8億所得全沒收

台中市太平區2家金屬表面處理事業，長期繞流偷排含重金屬鉻的有害健康物質廢水，環檢警為掌握業者違法排放廢水情況，摸黑穿梭公墓採集違法繞排廢水水質樣品送驗，發現重金屬鉻濃度竟超標15倍，目前台中地檢已偵結起訴，2家業者負責人、代理人及從業人員共6人，分別求處5至7年有期徒刑，並求處沒收不法犯罪所得1億8600餘萬元。

台中市唐振工業公司太平廠及嘉仕寶公司製程均為振動研磨作業，因原物料成分含重金屬鉻，致使製程廢水含有害健康物質重金屬鉻，台中地方檢查署接獲情資指出這2家事業有繞流偷排廢水情形，即刻成立環檢警專案小組偵辦，透過環境管理資訊系統的大數據進行交叉比對分析，同時以水質感測物聯網監控設備等科技工具於雲端進行水質監控，顯示確實有違法繞流偷排廢水情況。

環境部環管署指出，為掌握業者違法排放廢水的頻率、行為模式及蒐集違法事證，稽查人員摸黑穿梭於公墓間，除要忍受蚊蟲叮咬及提防蛇類出沒，還要冒險進入箱涵內採集違法繞排廢水的水質樣品送驗並錄影蒐證。經查2家事業廢水檢驗結果重金屬鉻濃度均超過放流水標準，其中1家還超標15倍，嚴重影響承受水體水質。

環管署表示，本案是在去年間偵辦及展開查緝行動，查獲這2家事業者為節省廢水處理成本，利用廠區內不明桶槽或緊急應變貯槽貯存未經處理的含重金屬鉻有害健康物質廢水，再經由未經核准的管線或以調整流向方式，將廢水由未經核准的排放口排出至廠外承受水體，汙染大里溪。

環管署表示，2業者違法行為事證明確，涉犯刑責部分經台中地檢今年3月偵結提起公訴，業者將面臨刑責及被沒收高額不法犯罪所得，另違規行為也屬水汙染防治法所稱情節重大，台中環保局已依法命其停工，後續業者並應依水汙染防治法第71條規定清除處理其違法行為所造成的環境汙染。