好消息！雪霸6月起開放雪山登山口到七卡山莊單日健行

雪霸國家公園管理處6月1日起開放雪山登山口到七卡山莊的單日往返健行，在雪山登山口服務站採隨到隨辦登記入園，每日限額80人。這項便民措施，方便到武陵農場的遊客體驗攀雪山的樂趣。

雪霸國家公園管理處表示，雪山登山口至七卡山莊步道開放健行時間為每天上午9點到下午4點30分，遊客至雪山登山口服務站採隨到隨辦登記入園，但因登山時程及天色關係，每天下午2點30分以後不再開放登記入園，。

雪管處表示，雪山登山路線屬於生態保護區，在登山口水池就已進入管制範圍，山友攀登雪山東峰或雪山主峰等路線，必須在2個月到出發前5天內提出申請。6月1日起遊客至雪山登山口服務站採隨到隨辦登記入園前往七卡健行，雪管處另外安排每天上午10點到下午2點30分由巡查員陪同遊客一起上山健行，遊客可進一步認識巡查員工作，聽取巡查員執行勤務時有趣的心得分享。

雪山登山口至七卡山莊單程約2公里，來回約3到4小時，想健行的遊客請自備飲水、雨具、登山杖及保暖衣帽。

雪管處指出，七卡山莊海拔2460公尺，早期是泰雅族人重要獵場，泰雅語稱作Kikuru，音譯為七卡 ；山友攀登雪山要適應高度挑戰，七卡山莊山友第一晚住宿的最佳選擇；七卡山莊左右兩側臥室採大通鋪設計，第二排設有炊煮用餐區、晾衣間及男女廁所。