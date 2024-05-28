6月禁團令跨部會協商中 旅行業者明也開會：不排除陳情

兩岸觀光至今未解，眼看政府先前短暫解除3至5月組團赴陸禁團令期限將滿，業者持續喊話6月全面解除禁團令。交通部長李孟諺近日透露「不排除我方先釋出善意」，5月底前有結論。觀光署長周永暉今表示，跨部會協商目前持續中。旅行業者則預計明天也將召開會議，喊話一次全面開放，若不開放，也不排除有較大動作陳情。

近日賴清德總統520就職談話、大陸對台軍演等，都讓外界擔心影響6月解除禁團令決策方向。中華民國全國商業總會理事長許舒博昨天表示，「兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息，也盼政府在處理兩岸事務兼顧原則和彈性」，這一席話為旅行業者增添不少信心。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽今表示，觀光業都很期待，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會明天（29日）將召集各地公會理事長開會討論，會議分上下午場，預計將解除禁團令的建議反映給政府。若政府5月31日前未釋出好消息，後續業者將會有較大的動作，包括先前提到的上街抗議也是不得已選項之一。

他指出，業者這次希望的是全面開放，若只是開放部分地區、限制特地時間範圍、有人數上限等，還是無法接受。若政府一直無法解決兩岸觀光問題，就是逼著業者要做出反抗。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁則表示，明天召集各地公會理事長開會討論內容首要就是禁團令，其他還包括如何幫政府達成1000萬觀光目標、呼籲大陸儘快開放大陸人士赴台。其中在禁團令的部分，則是希望全面開放。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光表示，照最近的情勢及消息應該是會朝開放方向，只是開大或開小問題。過去禁止組團赴陸本來就不合情、不合理、不合法，現在正好有台階可以下；此外，先前大陸要求開放平潭來台直航船班，過去平潭直航船班是因為疫情停航，現在對台灣來講只是復航，若能盡快開放，對兩岸情勢就會比較輕鬆。