大江生醫進口「大麥苗粉」農藥違規 食藥署退運500公斤

不少民眾有吃健康食品的習慣，衛福部食藥署今天公布，大江生醫從中國大陸輸入的「大麥苗粉」，有3項農藥違規，不合格品項共500公斤，已全數退運或銷毀；而高級食材松露，則屢在邊境被發現重金屬超標，其中克羅埃西亞輸入的品項，違規比率高達100%，到年底採加強抽批的查驗標準，其餘國家進口的松露，仍維持一般抽批。

食藥署今天公布，大江生醫股份有限公司從中國大陸輸入的「大麥苗粉」，副署長林金富指出，殘留農藥巴克素0.19ppm、賽氟滅0.08ppm、氟氯比代謝物0.06ppm，農藥巴克素定量極限為0.05ppm，賽氟滅、氟氯比代謝物皆為不得檢出，不合格品項共500公斤，已全數退運或銷毀，製造廠為JIANGSU ZHENYA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD。

另外，東遠國際有限公司從保加利亞輸入的「新鮮黑松露」，檢出重金屬鎘8毫克／公斤，林金富表示，鎘在菇蕈類限量為2毫克／公斤，重金屬含量超標3倍，製造廠則為RISERVA DI TARTUFI SAS，違規的產品共4公斤，已全數退運或銷毀。

松露是高級食材，但卻屢在邊境被發現重金屬超標，食藥署統計，近半年歐洲輸入的松露總報驗批數為38批，不合格9批，分別為義大利報驗11批、違規2批，不合格率18.18%；法國報驗8批、違規1批，不合格率12.5%；克羅埃西亞報驗3批、違規3批，不合格率100%；保加利亞報驗5批、違規1批，不合格率17.24%；羅馬尼亞報驗11批、違規2批，不合格率18.18%。

整體而言，克羅埃西亞輸入的黑松露，違規比率高達100%，林金富說，考量相關風險較高，自今年4月15日至10月14日，邊境查驗強度，將採20%至50％加強抽批，其餘國家進口的松露，仍維持一般抽批。