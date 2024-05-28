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大雨續襲中南部！9縣市豪雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今受鋒面通過影響，西半部慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。聯合報系資料照
今受鋒面通過影響，西半部慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。聯合報系資料照

大雨續襲中南部。中央氣象署上午11時45分針對台中等9縣市發布豪雨特報，影響時間從上午至晚上。

氣象署指出，鋒面通過，易有短延時強降雨，台中市已有局部豪雨發生；今日台南市、高雄市、屏東縣及南投縣嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，南投、嘉義、花蓮、台東地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報範圍：南投縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。

中央氣象署預報員林伯東上午表示，今天下午降雨區域分布在中南部，尤其山區雨勢較大，晚上熱力作用小，各地降雨緩和。白天從北到中南部都降雨明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，到了晚上及明天降雨就會緩和。

南投縣 嘉義 豪雨

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