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首颱艾維尼與鋒面接近中 鄭明典曝影響

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
鄭明典曝颱風與鋒面的相互影響。擷取自鄭明典臉書
鄭明典曝颱風與鋒面的相互影響。擷取自鄭明典臉書

中央氣象署預報員林伯東上午指出，今年第一號颱風中颱艾維尼，目前持續朝日本方向前進，對台灣沒有太大影響。由於颱風所處環境發展有限，預估強度維持接近中度或中度，範圍也不會擴大。影響台灣附近的是浪比較大，今明兩天基隆、恆春半島及台東有長浪發生，呼籲民眾注意。

林伯東說，未來一周台灣受鋒面或鋒面接近影響，各地容易有劇烈天氣。今天上午有鋒面通過，對流雲系生成，從海峽上移進來，有些在陸地才加強起來，西半部對流影響明顯 。中央氣象署稍早針對全台19縣市發布豪雨及大雨特報，不少地區也有大雷雨。

中央氣象局前局長鄭明典稍早則在臉書指出颱風與鋒面的相互影響。他表示，現在有一道結構完整的鋒面雲系通過台灣上空，同時第一號颱風也和鋒面系統接近中。

鄭明典說，鋒面是個低壓帶，颱風也是個低壓系統，兩者接近，低壓與低壓之間的氣壓梯度就會減弱，直接影響就是減弱或破壞鋒面結構。所以過去有颱風會破壞梅雨鋒面的說法。

鄭明典指出，颱風逐漸接近鋒面系統，可能會被導引往東北，也可能提早變成溫帶氣旋。

鄭明典 鋒面 颱風

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