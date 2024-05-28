誠品重返台北車站 吳旻潔預告9月開800坪中型店

誠品生活董事長吳旻潔今天預告，將在9月於忠孝西路、公園路交叉口的大樓，開出800坪空間的中型店，這也是誠品繼2020年台北車站捷運店撤出書店，2023年首季撤出台北車站K區地下街後，誠品書店再度重返台北車站商圈。

誠品生活今天召開股東常會，董事長吳旻潔在會中透露，誠品將在9月於忠孝西路上、公園路旁的大樓，開出800坪空間的中型店，其中有誠品書店和餐飲等複合空間，房東方為諾貝爾眼科，將為誠品帶來不無小補的利潤。

因疫情造成經營上困境，誠品在2023年首季撤出台北車站K區地下街，2020年則調整位於台北車站以南、忠孝西路下層B1商區的台北車站捷運店，僅保留商場部分。

誠品表示，9月預計開設的台北車站新據點，所在大樓與台北車站捷運站連通，此舉也形同誠品書店將重返台北車站。

此外，針對第一成長曲線「商場、餐旅事業」，吳旻潔今天在股東會指出，去年台灣、香港實體通路成長很好，台灣去年終端營收年增28%，今年也持續成長，目前終端營收年增14%。

她也提到，去年誠品行旅接近損平，今年首度獲利，穩健樂觀期待可開始貢獻獲利。

誠品近期陸續開出中誠品生活新店、誠品台480大店，吳旻潔說明，誠品生活新店會是有史以來第一個年營收超過新台幣40億元的店點，也補足信義店缺口，台中480店今年第3季會穩定獲利貢獻。

她強調，預計第4季開幕的台南碳佐麻里大店，是業主從建築開始就為誠品量身打造的首個案例，占6000坪，但因為建築時程問題，預估延後至明年首季和第2季開幕。