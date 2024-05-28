快訊

前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

綠營反國會改革為何矛頭都對準黃國昌？關鍵只有一個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誠品重返台北車站 吳旻潔預告9月開800坪中型店

中央社／ 台北28日電
誠品董事長吳旻潔。圖／誠品提供
誠品董事長吳旻潔。圖／誠品提供

誠品生活董事長吳旻潔今天預告，將在9月於忠孝西路、公園路交叉口的大樓，開出800坪空間的中型店，這也是誠品繼2020年台北車站捷運店撤出書店，2023年首季撤出台北車站K區地下街後，誠品書店再度重返台北車站商圈。

誠品生活今天召開股東常會，董事長吳旻潔在會中透露，誠品將在9月於忠孝西路上、公園路旁的大樓，開出800坪空間的中型店，其中有誠品書店和餐飲等複合空間，房東方為諾貝爾眼科，將為誠品帶來不無小補的利潤。

因疫情造成經營上困境，誠品在2023年首季撤出台北車站K區地下街，2020年則調整位於台北車站以南、忠孝西路下層B1商區的台北車站捷運店，僅保留商場部分。

誠品表示，9月預計開設的台北車站新據點，所在大樓與台北車站捷運站連通，此舉也形同誠品書店將重返台北車站。

此外，針對第一成長曲線「商場、餐旅事業」，吳旻潔今天在股東會指出，去年台灣、香港實體通路成長很好，台灣去年終端營收年增28%，今年也持續成長，目前終端營收年增14%。

她也提到，去年誠品行旅接近損平，今年首度獲利，穩健樂觀期待可開始貢獻獲利。

誠品近期陸續開出中誠品生活新店、誠品台480大店，吳旻潔說明，誠品生活新店會是有史以來第一個年營收超過新台幣40億元的店點，也補足信義店缺口，台中480店今年第3季會穩定獲利貢獻。

她強調，預計第4季開幕的台南碳佐麻里大店，是業主從建築開始就為誠品量身打造的首個案例，占6000坪，但因為建築時程問題，預估延後至明年首季和第2季開幕。

台北車站

延伸閱讀

合庫要砸47億都更寶通大樓

2殉職勇消入祀兩地忠烈祠 劉世芳：調查大樓消防與預警有無疏失

豪宅火警消防殉職 為何無法阻隔B1竄入濃煙？建商豐邑說話了

消防殉職起因濃煙竄逃管道間 資深消防檢修師指出其中疑點

相關新聞

重金屬鉻超標15倍！台中業者偷排廢水 1.8億所得全沒收

台中市太平區2家金屬表面處理事業，長期繞流偷排含重金屬鉻的有害健康物質廢水，環檢警為掌握業者違法排放廢水情況，摸黑穿梭公...

6月禁團令跨部會協商中 旅行業者明也開會：不排除陳情

兩岸觀光至今未解，眼看政府先前短暫解除3至5月組團赴陸禁團令期限將滿，業者持續喊話6月全面解除禁團令。交通部長李孟諺近日...

大雨續襲中南部！9縣市豪雨特報恐下到晚上

大雨續襲中南部。中央氣象署上午11時45分針對台中等9縣市發布豪雨特報，影響時間從上午至晚上。

大江生醫進口「大麥苗粉」農藥違規 食藥署退運500公斤

不少民眾有吃健康食品的習慣，衛福部食藥署今天公布，大江生醫從中國大陸輸入的「大麥苗粉」，有3項農藥違規，不合格品項共50...

菜市場弄丟iPhone…學生拾獲想先吃飯 失主怒斥「再教育」反遭網譴責

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他昨天早上幫媽媽去市場買菜時，不小心把蘋果手機給弄丟了。他趕緊回家並在地方社團上發尋找文，看有沒有人撿到他的蘋果手機，結果有一位學生留言說有撿到他的手機，於是他趕緊與這位學生連繫。

首颱艾維尼與鋒面接近中 鄭明典曝影響

中央氣象署預報員林伯東上午指出，今年第一號颱風中颱艾維尼，目前持續朝日本方向前進，對台灣沒有太大影響。由於颱風所處環境發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。