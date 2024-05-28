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不只傷肺！抽菸恐致胰臟癌 醫揭病例：家人習慣可能讓你種下病根

聯合新聞網／ 綜合報導
胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，無論是過去或現在常吸二手菸的人，要留意胰臟的健康。 圖／Ingimage
胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，無論是過去或現在常吸二手菸的人，要留意胰臟的健康。 圖／Ingimage

「無論是過去或現在常吸二手菸的人，特別是女性，要留意胰臟的健康！」胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書發文指出胰臟癌發生率已逐年提高，在女性裡更成為第五大癌症死因，致癌原因包括高糖、高油飲食、抽菸、喝酒、遺傳、糖尿病、肥胖和慢性胰臟炎。提醒民眾要多注意飲食管控、多多運動。

錢政弘表示，最近接連診斷的兩位胰臟癌病患都是女性，其中一名70歲，本身有糖尿病史，是胰臟癌的高危險族群，她吃到油的東西就會拉肚子，且排出淡黃色的糞便；另一名50歲患者則是完全沒症狀、本身也沒有糖尿病，她是經過健康檢查抽血才發現胰臟有問題，關鍵點在於她的媽媽有糖尿病，而爸爸和先生都有抽菸習慣，她也因此長期吸到二手菸。

錢政弘以一篇法國抽菸報告分析，一、有抽菸的人罹癌風險多1.5倍。二、在兒童時期曾吸二手菸的人，罹癌風險多1.47倍。三、有抽菸且在兒童時期有吸二手菸的人，罹癌風險最高，多2.8倍。四、有抽菸且在日常生活中也有吸二手菸的人，罹癌風險次高，多1.68倍。五、成年人吸二手菸，未明顯增加罹癌風險。

錢政弘續指，抽菸會導致胰臟癌，主要是因為菸草中的化學物質和重金屬，如鎘，進入人體後會堆積在胰臟，吸引巨噬細胞進入，誘發慢性胰臟發炎。如果在兒童時期就吸到二手菸，毒素會提早累積，導致將來胰臟癌。這個研究結果說明了有些女性罹患胰臟癌的原因，很可能就是小時候生長在有吸菸的環境所致。

另外，有些癌症例如大腸癌、胰臟癌的發生年齡在下降，跟青少年時期吃含糖食物和飲料有關，在青春期的時候，甜食會增加胰島素和胰島素樣生長因子（IGF-1）的分泌，導致器官慢性發炎和癌變。所以在成長發育的時候，吸入或吃入毒物對細胞的影響特別的大，可謂種下罹癌的病根。所以這份研究顯示「小時候吸二手菸」跟「成年人吸菸」的罹癌風險接近一樣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 糖尿病 罹癌 胰臟癌

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