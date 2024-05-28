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澳洲技能邀請賽 台灣隊獲9金3銀4銅

中央社／ 台北28日電

2024澳洲技能邀請賽近日舉行，勞動部今天表示，台灣隊共有22名選手參加21個職類比賽，獲9金3銀4銅，總計16面獎牌，獲獎率76.2%，奪下佳績。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心發布新聞稿指出，20澳洲技能邀請賽21日至26日在墨爾本舉行，共設有30個職類，吸引來自19個國家約400名選手及團隊成員參與。

技檢中心表示，台灣隊派出22名選手參加21個職類比賽，榮獲9金3銀4銅，共計16面獎牌，獲獎率76.2%。

其中，這次賽事勇奪金牌，更一舉奪得國家最佳選手的「西餐烹飪」職類國手劉宸睿表示，感謝培訓老師及國手培訓小組等指教與協助，不論是否得獎，回國後都要持之以恆、保持絕對的專注，延續至法國里昂國際賽。

同樣拿到金牌的「平面設計技術」職類國手廖建凱說，很榮幸到澳洲邀請賽，並且連續進行4天不同題組、與新題型的測驗，更加考驗選手的應變能力及細心，期許國際賽能做好全面的準備，應對全新具有挑戰的題目。

技檢中心指出，參與國際技能競賽與國際技能邀請賽，不僅讓國手們開拓視野，還提供了與世界級高手切磋技藝的機會，未來勞動部與教育部、經濟部等相關部門將繼續掌握產業趨勢，投入資源，共同辦好未來的競賽，期望更多台灣選手能在自己的國家取得更好的成績和更多獎牌。

勞動部 澳洲 金牌

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