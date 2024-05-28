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酷澎餐具又違規！「這款」木製品溶出雜質

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
酷澎股份有限公司從韓國輸入的「扁柏木砧板」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
酷澎股份有限公司從韓國輸入的「扁柏木砧板」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

進口餐具又出包！衛福部食藥署今天公布，網購族常用的電商平台「酷澎」，則被發現韓國輸入的「扁柏木砧板」溶出試驗不合格，20公斤全退運或銷毀，該平台近半年在邊境被攔截7件不合格品項；中國大陸輸入的「水果手動榨汁器」，同樣有溶出雜質的問題，433.5公斤全數退運或銷毀，這些未通過溶出試驗的食器，不建議盛裝食物。

食藥署副署長林金富表示，酷澎股份有限公司從韓國輸入的「扁柏木砧板」，製造商為環保柏樹藝術，在4%醋酸環境下，以95℃放置30分鐘、20%乙醇環境下，則以60℃放置30分鐘，以模擬日常生活使用情境，結果發現蒸發殘渣值分別為76ppm及37ppm，均超過30ppm以下的標準值，20公斤全數退運或銷毀。

食藥署統計，自去年11月20日至今年5月28日，酷澎公司在邊境被攔截的不合格產品共計7個品項，分別為韓國出口扁柏木砧板、方型木頭鍋鏟、木製迷你煎拌鏟和花朵圖案雙面用砧板；中國大陸出口可掛式砧板，以及越南出口「木質餐具組」2批。

此外，陸製「水果手動榨汁器」，原材料為聚丙烯PP，林金富指出，這款產品在4%醋酸環境下，以95℃放置30分鐘，模擬日常中榨水果汁的狀態，結果蒸發殘渣值為149ppm，超出30ppm以下的標準值，433.5公斤全數退運或銷毀；製造商為義烏優睿品塑膠製品有限公司，輸入業者則是昶益興業有限公司。

林金富說，中國大陸聚丙烯容器具，近半年在邊境報驗輸入583批、總淨重131.94公噸，不合格批數有18批、總淨重2.65公噸，不合格率3.09％，均為溶出試驗不合格，由於陸製容器具違規率高，到年底將全面採百分之百逐批查驗。

食藥署今天公布的不合格產品清單共9項，分別為中國大陸水果手動榨汁器、大麥苗粉和八角茴香碎；韓國扁柏木砧板；越南羅望子醬；馬來西亞出口辣椒粉2批；保加利亞新鮮黑松露；印度「印度達瓦牌」糙米。

陸製「水果手動榨汁器」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
陸製「水果手動榨汁器」，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

食藥署

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