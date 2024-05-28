屏東3地災防告警 留意溪水暴漲

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他昨天早上幫媽媽去市場買菜時，不小心把蘋果手機給弄丟了。他趕緊回家並在地方社團上發尋找文，看有沒有人撿到他的蘋果手機，結果有一位學生留言說有撿到他的手機，於是他趕緊與這位學生連繫。

2024-05-28 11:59