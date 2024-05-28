快訊

誠信呢？人資口頭答應46K 她開心回絕其他公司「突改成42K」

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

屏東3地災防告警 留意溪水暴漲

中央社／ 台北28日電

鋒面影響，交通部中央氣象署今天上午新增山區暴雨災防告警範圍，包含屏東縣沙漠溪（海神宮），以及牛角灣溪、隘寮北溪（飛龍瀑布群），留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮），屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至中午12時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署稍早已針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至上午11時42分。

氣象署已陸續針對多處地區發布大雷雨即時訊息，最新1報提醒屏東縣、高雄市慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

氣象署表示，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，其中西半部及東北部降雨範圍較廣，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部地區容易出現大雨甚至局部短延時豪雨，下午雨勢趨緩，晚上之後，北台灣轉為多雲的天氣，其他地區的降雨變得較為局部。

屏東縣 暴雨 氣象署

延伸閱讀

屏東阿卡貝拉2團參加客家合唱比賽 分獲冠軍、評審特別獎

屏東觀星賞銀河 6/7大提琴家張正傑演奏相伴

屏東培訓阿卡貝拉人聲樂團 客家合唱賽脫穎而出

黑鮪魚市場價格波動 屏東縣府促加速興建冷鏈中心

相關新聞

首颱艾維尼與鋒面接近中 鄭明典曝影響

中央氣象署預報員林伯東上午指出，今年第一號颱風中颱艾維尼，目前持續朝日本方向前進，對台灣沒有太大影響。由於颱風所處環境發...

酷澎餐具又違規！「這款」木製品溶出雜質

進口餐具又出包！衛福部食藥署今天公布，網購族常用的電商平台「酷澎」，則被發現韓國輸入的「扁柏木砧板」溶出試驗不合格，20...

菜市場弄丟iPhone…學生拾獲想先吃飯 失主怒斥「再教育」反遭網譴責

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他昨天早上幫媽媽去市場買菜時，不小心把蘋果手機給弄丟了。他趕緊回家並在地方社團上發尋找文，看有沒有人撿到他的蘋果手機，結果有一位學生留言說有撿到他的手機，於是他趕緊與這位學生連繫。

端午車潮預估連假前一日湧現 搭乘公共運輸享優惠

端午節連續假期（6月8日至6月10日），預計假期間將有許多民眾外出旅遊。公路局預估，車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅...

微笑山線連接城市山林 侯友宜：打造在地旅遊品牌

新北市觀旅局2020年推出微笑山線品牌，吸引民眾走入山林探訪小鎮，親子家庭以旅遊方式親近鄰近城市的家山。為擴大山林旅遊圈...

稻草造粒成再生燃料 推動農業剩餘資材能源化

水稻作為台灣最大宗的作物，稻穀收成後留下約相等重量的稻草，因此成為全國最具規模的農業剩餘資材。農業部台東區農業改良場運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。