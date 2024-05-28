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豪雨襲全台！鄭明典：台北都聽得到雷聲

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今對流旺盛，大雨炸全台。指擷取自鄭明典臉書
今對流旺盛，大雨炸全台。指擷取自鄭明典臉書

今大雨炸全台，中央氣象署稍早針對全台19縣市發布豪雨及大雨特報，指出鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣、新竹市已有局部豪雨發生；今日台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，西半部、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報圍：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。影響時間：28日白天。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，今天西南風比較強！很"接近"西南氣流的強度，又有鋒面過境，對流相對明顯，台北都聽得到雷聲。

南投縣 屏東縣 豪雨

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