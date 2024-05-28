菜市場弄丟iPhone…學生拾獲想先吃飯 失主怒斥「再教育」反遭網譴責

民眾在拾得遺失物時，通常都會交給警方處理。日前一名網友上網發文表示，自己不小心在菜市場遺失了一隻蘋果手機，透過地方社團連繫上拾獲者，因拾獲者無法馬上送回，他不僅發文抱怨對方，並揚言要教訓對方，反引發網友譴責。

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他昨天早上跟媽媽去市場買菜時，不小心把蘋果手機給弄丟了，他趕緊回家並在地方社團上發尋找文，看有沒有人撿到他的蘋果手機，結果有一位學生留言說有撿到他的手機，於是他趕緊與這位學生連繫。

圖擷自臉書社團「匿名公社」

結果這位學生回覆下午5點才能將手機送回，原PO則回應沒有耐心等待，希望這位學生能快點送過來。原PO還生氣地貼出與這位學生連繫的LINE對話，並表示「我真的傻眼了，現在做父母的是不是都忙事業疏忽對兒女的教育？撿到人家手機應該第一時間趕快送過來才對，還吃飯勒！現在吃，跟等等吃差在哪？」

原PO認為每個人做事情要先能分辨輕重緩急，然後站在雙方角度下去設想，而不是只有想到自己，他在看完這位同學的留言後氣到跳腳，並表示「等等他來，我會再口頭教育他一次，太不應該了」。

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，原PO的行徑引起許多公憤，網友紛紛留言「應該順手丟到海裡才對」、「如果是我我就丟垃圾桶，你態度好差喔」、「怎麼不順便丟旁邊大排水溝就好了」、「有什麼臉自己弄丟，撿到的人還要特地跑過去拿給你，一副自以為是的口氣」、「拿回原地丟了吧！幹嘛浪費時間幫這種」。

還有不少網友提出質疑，表示「為什麼不是你去跟他拿？」、「那你可以去對方家拿呀，為什麼要對方去你家？」、「你急，為什麼不自己跑一趟」、「很好笑，你弄丟手機，別人幫你撿到拿回去給你就很好了，怎麼不是你過去別人那拿」、「如果我提早知道你這樣回應，我一定把他踩壞掉」。