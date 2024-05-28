端午車潮預估連假前一日湧現 搭乘公共運輸享優惠

端午節連續假期（6月8日至6月10日），預計假期間將有許多民眾外出旅遊。公路局預估，車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8日至6月9日於各大風景旅遊熱點湧現，鼓勵民眾於端午連假期間多搭乘公共運輸，並推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠。

公路局表示，為鼓勵民眾於端午連假期間多搭乘公共運輸，自連假前一日6月7日0時起至6月10日24時止推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，包含89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

另於6月8日0時起至6月10日24時針對東部地區推出優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，享汽機車租賃優惠，持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；另持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。

公路局預估，端午節連續假期車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8日至6月9日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月9日下午開始至6月10日出現。

公路局預測，省道易壅塞路段及時段，包含主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等、銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。