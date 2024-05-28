端午車潮預估連假前一日湧現 搭乘公共運輸享優惠
端午節連續假期（6月8日至6月10日），預計假期間將有許多民眾外出旅遊。公路局預估，車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8日至6月9日於各大風景旅遊熱點湧現，鼓勵民眾於端午連假期間多搭乘公共運輸，並推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠。
公路局表示，為鼓勵民眾於端午連假期間多搭乘公共運輸，自連假前一日6月7日0時起至6月10日24時止推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，包含89條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。
另於6月8日0時起至6月10日24時針對東部地區推出優惠措施，包括「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，享汽機車租賃優惠，持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；另持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。
公路局預估，端午節連續假期車潮自6月7日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月8日至6月9日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月9日下午開始至6月10日出現。
公路局預測，省道易壅塞路段及時段，包含主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段及中彰大橋等、銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。
另外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。
公路局指出，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。
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