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Uber Eats 首度公布大學生期末外送美食地圖 鐵粉在陽明交大 攜上千家商家夥伴獻應援 期末超值歐趴餐飲買一送一

文／ Uber Eats 提供

Uber Eats 首度公布「大學生期末外送美食地圖」，發現「台灣美食」登全台熱銷餐飲榜冠軍。 圖／Uber Eats 提供
Uber Eats 首度公布「大學生期末外送美食地圖」，發現「台灣美食」登全台熱銷餐飲榜冠軍。 圖／Uber Eats 提供

五、六月是大專院校期末考季， Uber Eats 根據全台近 20 間大專院校校區及周邊最常被點購的餐飲美食選項，首次公布全台大學生「期末外送美食地圖」，更公開 2023期末考期間的「三大飲食趨勢」，顯示他們不僅仰賴 Uber Eats 外送美食紓壓，飲食需求更根據地域性呈現多元樣貌。

●趨勢一：「台灣美食」登大學生餐飲No.1 「陽明交大」鐵粉居冠
綜觀北中南東四個地區大學生的餐飲外送熱銷美食榜，最熱銷的外送餐飲品類以「台灣美食」榮登排行榜冠軍，其次則為中式美食和日式料理；涵蓋台中彰化雲林的中部地區以及包含嘉義台南高雄屏東的南部地區大學生的餐飲外送訂單排行榜當中，「美式速食」皆名列亞軍。

Uber Eats 也揭露全台最愛使用 Uber Eats App 點餐的學校，以主校區位於新竹、台北的陽明交通大學奪冠，其訂購單量遙遙領先第二名位於台南的成功大學與緊追在後第三名在桃園的中原大學，發現全年都仰賴 Uber Eats 美食外送解決日常飲食需求。

●趨勢二：大學生飲食風格兼顧療癒與健康 炸物、健康青菜並列前茅
在全台大學生最愛的「台灣美食」中，國民美食「鹹酥雞」相關的炸物品項，包括雞排、鹹酥雞、甜不辣、四季豆等都是最熱門餐點。令人出乎意料的是，燙青菜同樣名列前茅，凸顯大學生在大啖邪惡美食時仍不忘加點青菜顧及身體健康。

●趨勢三：地區餐飲取向迥異 紓壓美食多強鼎立
餐飲外送熱銷美食榜，除了冠軍台灣美食外，自第二名之後出現區域差異。桃園以北的北部地區的大學生愛吃日式料理，特別是丼飯類如牛丼、燒肉飯等；台中到雲林的中部地區以及嘉義以南的南部地區的大學生喜好相近，美式速食和中式鍋貼都獲青睞，而中部地區大學生特別愛吃火鍋；台東與花蓮的東部地區大學生大多數的餐飲外送訂單集中在上午時段，品項涵蓋中西式如蔥油餅、火腿吐司、滿福堡等，且必加蛋或搭配蛋類品項如荷包蛋、起司蛋蛋等。

揪團考前衝刺！Uber Eats 攜商家夥伴獻歐趴祝福 多人「團購」訂餐省時省力
期末考期間不少考生會揪團練功，Uber Eats App 提供專屬的「團購功能」，簡單三步驟即可完成多人訂餐，主揪只要在 Uber Eats App 商家頁選擇「團購訂單」後點選「邀請他人」，即可邀請同學在自己的 Uber Eats App 上點選想吃的美食，再由團主一鍵下訂單，不但省下外送費用，團購訂單上也清楚顯示每個人的餐點品項！

為呼應台灣的大學校園獨有「All-Pass」祝福文化，即日起至 6 月 4 日，Uber Eats App 所有用戶可享眾多歐趴餐飲指定品項買一送一優惠。同時 Uber Eats 與上千商家合作夥伴推出「優賺581 買 1 送 1」專區，Uber One 會員於平台活動商家頁面點購精選店家餐飲，輸入優惠序號【五愛】滿 399 元即可再享一次 85 折優惠（單筆最高折 70 元），包含每份價值超過百元的漢堡王美式花生雙層脆雞堡餐、21 世紀風味館西西里披薩、以及榮登全台大學生最愛的鹹酥雞炸物品項，如炸老大鹹酥雞、繼光香香雞原味甜不辣等品項享買一送一，另外樂漢堡美式餐廳 Uber One 會員不需輸入序號，即可享墨西哥肉醬樂狗堡免費升級套餐；更有速食炸物解膩必搭的熱門手搖飲麻古茶坊、抿茶、迷客夏推出指定茶飲買一送一優惠，讓學長姐與學弟妹、大學同窗之間共同分享精省超值的紓壓美食與歐趴祝福！

Uber Eats 攜上千家商家合作夥伴推出指定餐飲買一送一等超值優惠，為全台大專院校考生提供外送服務。 圖／Uber Eats 提供
Uber Eats 攜上千家商家合作夥伴推出指定餐飲買一送一等超值優惠，為全台大專院校考生提供外送服務。 圖／Uber Eats 提供

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