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粉專：半夜北部外海閃電秀精彩 17縣市豪大雨6縣市大雷雨續轟

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
半夜北部外海閃電秀。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
半夜北部外海閃電秀。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，半夜北部外海的閃電秀相當精彩，西部地區大雷雨持續中，尤其台中到高雄即將再一波較強雨勢，今天白天是這波鋒面雨最大時刻，請注意瞬間大雨、雷擊，低窪處小心淹水。

中央氣象署上午針對全台17縣市發布豪大雨特報，指出鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣、新竹市已有局部豪雨發生；今日台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，西半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨範圍：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、澎湖縣。

至於大雷雨警戒區域：台南市、南投縣、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、高雄市，持續時間至10時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

此外，氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至11時42分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

南投縣 嘉義 屏東縣

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上班小心！16縣市豪大雨特報 2縣市大雷雨

鋒面接近 4縣市慎防瞬間大雨、強陣風

28日午前降雨明顯 西半部留意局部大雨或豪雨

氣象署發布大雨特報 雨彈炸7縣市慎防雷擊強陣風

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