粉專：半夜北部外海閃電秀精彩 17縣市豪大雨6縣市大雷雨續轟

夏季的酷暑難耐，除了戶外的高溫令人難以忍受外，大人不慎將孩童獨留在車上，導致中暑、甚至熱死的新聞更是時有所聞。對此，日本警方於網上宣導，萬一在車內遇到突發狀況，力氣較小的孩童仍可以透過「水壺底部」及...

2024-05-28 10:19