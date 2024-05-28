快訊

真實人生／當奴隸或人妻...遭博科聖地綁架9年 奇博克女孩叢林歸來已回不了家

2消防員殉職！新竹「晴空匯」火警 初步調查結果出爐

NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝享壽71歲 賈霸：他總想讓人快樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今鋒面由北往南西半部雨下很大 吳聖宇：上半天最明顯

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
鋒面通過，西半部慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。聯合報系資料照
鋒面通過，西半部慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。聯合報系資料照

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今天一大早應該很多地方民眾不是被雨聲就是被雷聲吵醒，今鋒面由北往南通過台灣，各地降雨最為明顯的一天，尤其是上半天，西半部普遍會有陣雨或雷雨，局部地區雨勢較大，有短時強降雨出現機會，東半部有短暫陣雨或雷雨，相對雨勢小了很多。

吳聖宇說，下半天到晚間鋒面很快就會一路往南移動到巴士海峽，台灣附近轉為受到東北季風影響，比較接近鋒面的中南部、花東可能還有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭轉為多雲到陰偶有短暫陣雨的天氣，整體雨勢可望明顯減小下來。今天各地溫度可望不像昨天那般的悶熱，各地高溫大致都會降到26-28度之間。

吳聖宇指出，明天鋒面大致仍停留於巴士海峽，台灣附近受到東北季風影響，比較靠近鋒面的嘉義以南、台東一帶仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他雲量偏多，山區午後有熱對流發展擴散帶來局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，山區有機會出現局部大雨。北部、東半部高溫維持在26-28度左右，中部、南部高溫有機會來到30度上下。

吳聖宇指出，周四、周五隨北方東北季風減弱，南風到西南風向北延伸，鋒面又會由南往北逐漸調整至廣東、福建內陸一帶，台灣附近風向也再度轉變為偏南到西南風影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，各地山區配合白天熱力作用，中午過後將有熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨，並會有局部較大雨勢出現的機會，各地高溫普遍來到30-32度或以上。

周六(6月1日)鋒面又會再度南下由北往南通過台灣，吳聖宇指出，下周日(6月2日)南下到巴士海峽，後續仍有華南水氣東移機會，預估周末各地普遍仍將有短暫陣雨或雷雨，預報資料看起來雨勢不是特別大，還是一個容易下雨的不穩定天氣型態。隨鋒面南下，東北季風再度影響台灣，北部、東半部高溫預估會降到26-28度，中南部也有機會降到30度以下。

此外，吳聖宇說，今年第1號颱風艾維尼今天通過台灣東南方遠海，繼續向東北移動趨向日本南方海面而去，對台灣天氣沒有影響，不過後續配合鋒面系統，有可能在周四、周五對日本關東造成一些降雨或強風的機會，要前往日本的民眾可能要稍微注意一下。

鋒面 雷雨 高溫

延伸閱讀

今明慎防局部大雨 艾維尼颱風將生成、估路徑此時北轉

首颱艾維尼如生成 吳聖宇曝可能影響及一點需再觀察

首颱「艾維尼」生成發展預測分歧 吳聖宇曝對台影響

520由南往北變天！ 專家：今年第1道梅雨鋒條件到位

相關新聞

影／上班注意！豪雨狂降中台灣 國道后里段水淹半輪胎高

受梅雨鋒面影響，氣象署針對苗栗縣、台中市發布大雷雨警報，水利署更對台中神岡、大甲、外埔、豐原、烏日等地發布淹水警戒。國道...

雨區擴大上班注意！17縣市豪大雨特報 2縣市大雷雨

雨區擴大，上班要注意了，中央氣象署上午7時55分針對全台17縣市發布豪大雨特報，上午都要注意；至於嘉義縣、雲林縣則有大雷...

粉專：半夜北部外海閃電秀精彩 17縣市豪大雨6縣市大雷雨續轟

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，半夜北部外海的閃電秀相當精彩，西部地區大雷雨持續中，尤其台中到高雄即將再一波較強...

夏季高溫小孩獨留車內險熱死…日警教2招自救 網讚：屁股按喇叭真有用

夏季的酷暑難耐，除了戶外的高溫令人難以忍受外，大人不慎將孩童獨留在車上，導致中暑、甚至熱死的新聞更是時有所聞。對此，日本警方於網上宣導，萬一在車內遇到突發狀況，力氣較小的孩童仍可以透過「水壺底部」及...

建築繪畫大師陳其寬手稿首次亮相 看懂作品中的8個密碼

以東海大學校園規畫案奠定建築名聲的建築家陳其寬，是罕見在繪畫、建築都享盛譽的藝文大家，曾於2004年以繪畫獲國家文藝獎。台南市美術館近來舉行他的紀念展，其中近半水墨作品與眾多手稿都是首次亮相，揭開這位大師從圍棋悟陰陽、雙面作畫技法等8大藝術哲學等密碼。

今鋒面由北往南西半部雨下很大 吳聖宇：上半天最明顯

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今天一大早應該很多地方民眾不是被雨聲就是被雷聲吵醒，今鋒面由北往南通過台灣，各地降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。