今鋒面由北往南西半部雨下很大 吳聖宇：上半天最明顯

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今天一大早應該很多地方民眾不是被雨聲就是被雷聲吵醒，今鋒面由北往南通過台灣，各地降雨最為明顯的一天，尤其是上半天，西半部普遍會有陣雨或雷雨，局部地區雨勢較大，有短時強降雨出現機會，東半部有短暫陣雨或雷雨，相對雨勢小了很多。

吳聖宇說，下半天到晚間鋒面很快就會一路往南移動到巴士海峽，台灣附近轉為受到東北季風影響，比較接近鋒面的中南部、花東可能還有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭轉為多雲到陰偶有短暫陣雨的天氣，整體雨勢可望明顯減小下來。今天各地溫度可望不像昨天那般的悶熱，各地高溫大致都會降到26-28度之間。

吳聖宇指出，明天鋒面大致仍停留於巴士海峽，台灣附近受到東北季風影響，比較靠近鋒面的嘉義以南、台東一帶仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他雲量偏多，山區午後有熱對流發展擴散帶來局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，山區有機會出現局部大雨。北部、東半部高溫維持在26-28度左右，中部、南部高溫有機會來到30度上下。

吳聖宇指出，周四、周五隨北方東北季風減弱，南風到西南風向北延伸，鋒面又會由南往北逐漸調整至廣東、福建內陸一帶，台灣附近風向也再度轉變為偏南到西南風影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，各地山區配合白天熱力作用，中午過後將有熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨，並會有局部較大雨勢出現的機會，各地高溫普遍來到30-32度或以上。

周六(6月1日)鋒面又會再度南下由北往南通過台灣，吳聖宇指出，下周日(6月2日)南下到巴士海峽，後續仍有華南水氣東移機會，預估周末各地普遍仍將有短暫陣雨或雷雨，預報資料看起來雨勢不是特別大，還是一個容易下雨的不穩定天氣型態。隨鋒面南下，東北季風再度影響台灣，北部、東半部高溫預估會降到26-28度，中南部也有機會降到30度以下。

此外，吳聖宇說，今年第1號颱風艾維尼今天通過台灣東南方遠海，繼續向東北移動趨向日本南方海面而去，對台灣天氣沒有影響，不過後續配合鋒面系統，有可能在周四、周五對日本關東造成一些降雨或強風的機會，要前往日本的民眾可能要稍微注意一下。