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影／上班注意！豪雨狂降中台灣 國道后里段水淹半輪胎高

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中。圖／翻攝自記者爆料網
受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中。圖／翻攝自記者爆料網

受梅雨鋒面影響，氣象署針對苗栗縣、台中市發布大雷雨警報，水利署更對台中神岡、大甲、外埔、豐原、烏日等地發布淹水警戒。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中，國道警方戒備、並由高公局處理路況。

全台今清晨起降下豪大雨，政府各機關針對中部地區發出災害警報，台中國道一號后里段北上、銜接國道四號交流道口，自上午6時許疑似雨勢過大，讓國道水淹半個輪胎高，許多駕駛人都開著雙黃燈示警後方車輛、減速行駛，但仍有車輛拋錨停在路邊，由國道警方協助中。

直至上午8時30分，該路段仍有積水狀況，車流仍呈現堵塞狀況，國道警方已報警高公局處理中，請用路人多加留意。

受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高。圖／翻攝自高速公路1968
受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高。圖／翻攝自高速公路1968
受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中。圖／翻攝自記者爆料網
受梅雨鋒面影響，中部清晨起降下豪大雨。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中。圖／翻攝自記者爆料網

國道 警報 高公局

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