影／上班注意！豪雨狂降中台灣 國道后里段水淹半輪胎高

受梅雨鋒面影響，氣象署針對苗栗縣、台中市發布大雷雨警報，水利署更對台中神岡、大甲、外埔、豐原、烏日等地發布淹水警戒。國道一號中部后里段北上今早更驚傳積水高度達半個輪胎高，有車輛因此拋錨故障，目前仍持續塞車中，國道警方戒備、並由高公局處理路況。

全台今清晨起降下豪大雨，政府各機關針對中部地區發出災害警報，台中國道一號后里段北上、銜接國道四號交流道口，自上午6時許疑似雨勢過大，讓國道水淹半個輪胎高，許多駕駛人都開著雙黃燈示警後方車輛、減速行駛，但仍有車輛拋錨停在路邊，由國道警方協助中。