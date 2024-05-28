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每日洗澡無益？環保人士稱每月沖1次…皮膚科醫生這樣說 網友笑了

香港01／ 凱薩琳／報導
有環保人士接受訪問時表示，洗澡只是基於社交需求，人類根本無須每日洗澡。示意圖／ingimage
有環保人士接受訪問時表示，洗澡只是基於社交需求，人類根本無須每日洗澡。示意圖／ingimage

每日洗澡是現代人視為保持乾淨衛生的生活習慣，但是否有需要，以及是否對皮膚最好，歷年來都有爭議。早前有環保人士在英國廣播公司（BBC）節目訪問時分享，指受到土著部落所啟發，已養成隔天用濕布擦身、每月才用花灑淋浴1次的習慣，以減水使用水資源，自稱幾乎是「1個月才洗1次澡」。他更認為現代人每日洗澡是基於社交需求，「原因是怕別人知道我們身上有怪味」。

該環保士的說法有醫學專家表示支持，反指每天洗澡對健康沒太大幫助，長時間或每日洗澡更可能造成皮膚表層微生物流成。另外，有1名化學家聲稱，自己已逾10年沒有洗澡，反而會在皮膚上噴益菌取代洗澡。不過，不少網友對有關說法並不認同，認為環保人士只是希望人們減少使用水及沐浴用品，甚至嘲笑，「沒搭過夏天的公車吧」，「體味抹抹就沒有？」、「過了瘋狂洗手的四年之後，現在叫我不要洗澡？」。

環保人士多納查德（Donnachadh McCarthy）早前於英國廣播公司（BBC）節目指出，認為現代人每天洗澡是基於社交需求，因為怕別人嗅到自己身上有怪味，故現代人才有洗澡習慣。多納查德表示，受到與亞馬遜土著共處的啟發，養成了隔天在洗臉盆用布擦身、1個月才用花灑淋浴1次的習慣，認為既可保持清潔，同時最大限度減少浪費水資源，更坦言自己不是唯一非每天洗澡的人，「但只有我一個勇敢地願意去談論這件事」。

有醫學專家支持多納查德的觀點，其中曼克頓的皮膚科醫生茱莉（Dr. Julie Russak ）向《華盛頓日報》表示，長時間或天洗澡可能造成皮膚表層微生物流成，而那些微生物扮演住保護肌膚的重要角色，對身體整體健康更為重要。

此外，化學家大衛(David Whitlock) 也相信無須每天洗澡，他聲稱自己已有12年沒洗澡，轉而在皮膚上噴益菌取代，指這種細菌可以中和體內產生氣味的化學物質。而丹麥奧爾堡大學1名建築環境系教授則表示，人類洗澡不是為了健康，而是普遍認為會洗澡是十分正常，只有在一世紀前，人類並不會每天洗澡，因當時不會認為是正常事。

至於隔多久洗澡方為上策，西雅圖有皮膚科醫生表示，這個問題因應不同人會有不同答案。她續指，洗澡頻率應取決於皮膚及頭髮類型、出汗量及髒污程度，並建議皮膚較乾燥或濕疹患者，應縮短或減少洗澡時間及次數。

根據哈佛健康中心的研究人員於2021年的統計，66%美國人會每天洗澡；而2005年的1份報告指出，英國人每天洗澡1至2次都很常見。

無須每日洗澡說法在網上熱傳，許多網友都紛紛加入討論，有人認為洗澡頻率與身體狀況有關，出汗後如不洗澡，恐氣味濃烈得連自己都忍受不了。另外，有人恥笑環保人士的說法是語言偽術，目的是「博見報」和尋求關注，希望借此減少人們使用水和沐浴劑，直言「我要不要澡，無須專家指指點點」、「疫情時瘋狂洗手，疫情過後叫人不須每天洗澡？」、「不相信體味抹抹就能消除」。

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文章授權轉載自《香港01》

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