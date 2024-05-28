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雨區擴大上班注意！17縣市豪大雨特報 2縣市大雷雨
雨區擴大，上班要注意了，中央氣象署上午7時55分針對全台17縣市發布豪大雨特報，上午都要注意；至於嘉義縣、雲林縣則有大雷雨，持續時間至9時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署指出，鋒面通過，易有短延時強降雨，今日新竹縣、新竹市、苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣。影響時間到上午。
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