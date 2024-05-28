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留意強降雨、北台轉涼 基隆北海岸等地注意長浪

中央社／ 台北28日電

中央氣象署指出，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，其中西半部及東北部降雨範圍較廣，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部地區容易出現大雨甚至局部短延時豪雨。

氣象署表示，下午雨勢趨緩，晚上之後北台灣轉為多雲的天氣，其他地區的降雨變得較為局部；受東北季風增強影響，北台灣天氣轉涼，中午左右氣溫約攝氏23至25度，晚上則會降到21、22度，其他地區影響較小，高溫仍有30度左右，夜晚低溫為23至25度。

今晨金門仍易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署說，今年第1號颱風「艾維尼」，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方640公里海面上，朝東北方向從琉球群島以東海面通過，往日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，不過今、明2天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象署提醒，近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

氣象署 落石

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