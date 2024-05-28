颮線出現！吳德榮：今鋒面南下 防雷擊強風瞬間大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，民眾需注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間大雨等。

吳德榮說，觀測資料顯示，今(28日)晨4：30紅外線雲圖顯示，西北部近海對流雲系逼近中，伴隨線狀對流回波及閃電，屬中尺度系統的「颮線」。

今天各地區氣溫：北部21至30度，中部22至32度，南部23至33度，東部22至33度。

吳德榮指出，明日至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、各地大致多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。周四、五水氣略北移，南台灣其他時間亦有局部陣雨或雷雨機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六、下周日(1、2日)鋒面調整回台灣；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「強對流」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」。下周一(3日)鋒面再逐漸南移至巴士海峽。

吳德榮指出，最新(28日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「艾維尼」今日持續增強，明起逐漸減弱。預測行徑在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。