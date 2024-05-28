退休力／逆齡料理 改善情緒、吃出免疫力

「我以為這只是單純料理課，沒想到還可以學到用營養改善情緒、提升免疫力的方法。」住台北市的80歲張女士，在聯合報健康事業部舉辦的「逆齡料理系列─讓心情變年輕 吃出免疫力」課堂上分享說，透過營養師教導，她才了解如何藉由營養攝取、調整生活來改善焦慮情緒。

營養師蘇韋霖指出，想改善焦慮情緒，可以藉由「攝取含色胺酸等營養素食物」、「白天曬5到30分鐘太陽」、「節律運動」3妙招，幫助「幸福荷爾蒙」血清素分泌，當血清素分泌足夠的話，心情就會比較開朗、正向，免疫力自然就會提升。

在「逆齡料理系列─讓心情變年輕 吃出免疫力」課堂上，學員展示烹飪成品，非常開心。記者林伯東／攝影

在逆齡料理課中，蘇韋霖首先分享影響情緒、免疫力背後的重要因素，說明哪些營養素、作法可以促進情緒健康，再教導學員如何用香蕉、高純度巧克力、燕麥片等製作口感滑潤的「低糖穀物麥片」等小點心，學員在課堂上實際動手製作，在說說笑笑間，也交到好朋友。

心情開朗、正向 免疫力向上提升

蘇韋霖分析，當一個人長時間處於慢性壓力之下，又因兒女、經濟等煩心事而情緒緊張、憂鬱，若加上高血糖、高血脂、高血壓等慢性病糾纏，很容易造成身體氧化壓力，進而干擾身體免疫力，身體會加速老化，因此如果情緒能維持開朗、正向，經常紓壓，對免疫提升、平衡，就會很有好處。

飲食運動3妙招 分泌「幸福荷爾蒙」

「腎上腺素、多巴胺與血清素，是影響情緒、刺激交感神經作用的荷爾蒙。」蘇韋霖解釋，當一個人處於緊張狀態，便容易分泌腎上腺素，而多巴胺是「快樂荷爾蒙」，可讓心情保持愉悅，血清素則是「幸福荷爾蒙」，可幫助調節腎上腺素、多巴胺平衡，這些荷爾蒙、神經傳導物質正常運作、協同作用，情緒就會比較健康、平穩。

以血清素為例，若要促進血清素分泌，蘇韋霖建議，飲食可食用含色胺酸等食物，像麥片含有豐富色胺酸、維生素B群、膳食纖維等，對整體身心健康有好處。

血清素的分泌也與曬太陽、進行節律運動有關，節律運動是指健走等有規律節奏的運動，或腹式呼吸也是節律動作，當蘇韋霖引導學員進行腹式呼吸練習，所有人的情緒都逐漸穩定下來。

課程結束後，有的學員因收穫很多，且在課堂上交到朋友，便決定繼續報名後續課程。在接下來課程中，蘇韋霖也會傳授「讓腸胃變年輕、吃出保護力」、「讓肝腎變年輕，吃出代謝力」與「讓血管變年輕，吃出抗老力」等飲食技巧，協助學員學習運用天然食材，朝逆齡、提升保護力、代謝力、抗老力等目標邁進。