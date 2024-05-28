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台鐵便當有小強 台東稽查令改善
5月24日有民眾從台東搭乘台鐵自強號列車到高雄，線上訂票時訂由台鐵台東餐務廚房製作的台鐵便當，未料便當裡竟出現1隻斷頭蟑螂。台東縣政府昨到台鐵台東餐務廚房稽查，相關不符合食品良好衛生規範部分，要求業者限期改善，並抽驗便當是否符合衛生標準。
台東縣政府表示，此一食品衛生案件雖並未直接向衛生局投訴，仍主動稽查，針對衛生環境的食品良好衛生規範準則（GHP）及食品安全管制系統準則（HACCP）的規定加強查核。強調當有食品安全客訴（確認為衛生安全事件）時，管制小組將重新評估危害分析重要管制點計畫措施或規畫。
台東縣府衛生局表示，查核結果相關不符合食品良好衛生規範部分，要求業者在6月12日前限期改善完成，屆期未改善者，將依食安法處6萬元至2億元罰鍰，另抽驗所製售便當是否符合衛生標準。
台鐵花蓮餐旅分處台東餐務廚房潘主任說，衛生局要求限期改善事項，如未完整記錄廢棄物清單等事項會積極處理，強調廚房平時對清潔部分就相當要求。
至於吃到有蟑螂便當的旅客除深感抱歉，也會持續關懷。
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