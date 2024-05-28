器捐故事2／父捐眼角膜 盼「替我繼續看世界」

那一天，許賢德在工作途中發高燒，緊急送醫後，被診斷出「壺腹癌」，生命歷程從此改變。隨著病情惡化，他決定捐贈器官，於去年5月15日完成心願，捐出眼角膜。在台中慈濟醫院擔任醫務社工師的女兒許秀瑜說，父親提及：「既然我不能繼續使用這些器官，不如就讓別人代替我繼續看這世界。」

在生命的最後階段，他決定簽署器官捐贈同意書，捐贈眼角膜，幫助他人重見光明。面對生死，許賢德保持坦然，但他的太太一度無法承受，母女倆靠著摺蓮花、誦經，在告別式上好好道別。母親曾對許秀瑜說：「對不起，忘記你也會難過。」這句話讓許秀瑜瞬間淚崩，母女抱頭痛哭，淚水流盡後，似乎終於不再那麼痛。

許秀瑜期盼，未來能鼓勵更多人進行器官捐贈，並呼籲大眾應與家人多溝通，提前表達捐贈意願。她永遠記得父親在生病前，手把手教她開車，這是他留給她的最後禮物，儘管父親已不在，她依然帶著關於他的回憶，繼續走過未來的每一天。