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健康你我他／不再橫衝直撞 更享身心交融

聯合報／ 文／陳啟文（新北中和）
溫柔激發情欲，性福列車繼續開下去。圖／陳啟文提供
溫柔激發情欲，性福列車繼續開下去。圖／陳啟文提供

要維持圓滿的婚姻關係及美好的夫妻生活，除了物質的需求不虞匱乏、家庭親屬和樂、人際關係融洽外，夫妻間長期保有濃郁的愛與甜蜜的性，應該是必要的。我一直這麼認為，也樂於盡力去做。

我和太太都是朝九晚六的正常上班族，30多年來工作及收入頗為穩定，有屬於我們的房子，一對兒女還算乖巧懂事，與家族、親友及同事間的互動往來，尚稱融洽。因為夫妻互相信任、尊重、包容及良善溝通，偶爾難免會有小鬥嘴，但愛意有增無減，感情倒吃甘蔗。

關於愛愛這事兒，結婚31年半以來，除了太太生產那段短暫時間外，從來沒有間斷過。不同的是，頻率隨著年齡增長而稍稍遞減，不再追求纏綿悱惻的時間長短，也不再像年輕時的橫衝直撞、想來就來。逐漸改為現在的每周固定班次，老車慢開，透過柔和的韻律與節奏感，反而更能享受身體交纏及心靈交會的美妙。

想再與「老」朋友分享的是，老夫老妻在體態上、生理需求、起跑及場上衝勁等各方面，都大不相同。身為老夫的我們，要懂得尊重老妻的身體及愛愛自主性，不能有絲毫的勉強。相對地，要溫柔地激發情欲，用真情貼心的對待，自然而然並肩前進，在兩人的甜蜜小天地，無憂無慮地享受愛愛之樂，性福列車繼續開下去。

婚姻 結婚

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