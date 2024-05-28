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憂排擠重度失能者 逾80歲免巴氏量表 勞長：跨部會討論

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
立院衛環委員會審「就業服務法第55條條文修正草案」，立委提案放寬80歲以上被看護者，70歲至79歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片
立院衛環委員會審「就業服務法第55條條文修正草案」，立委提案放寬80歲以上被看護者，70歲至79歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估(即巴氏量表)，可申請外籍看護。本報資料照片

台灣邁入高齡社會，估計有九十萬名八十歲以上長者，照顧服務勞動力卻短缺。立院衛環委員會昨審查「就業服務法」修正草案時，立委提案放寬八十歲以上被看護者，與七十歲至七十九歲患有癌症二期以上被看護者，免經醫療機構專業評估，可申請外籍看護。勞動部長何佩珊表示，肯定立委提案精神，但擔憂此一開放，會對重度失能者造成排擠，也會衝擊整個長照體系。

何佩珊指出，免用巴氏量表，有家庭實際照顧應予考量，但也必須落實移工聘僱管理。因涉及長照服務及醫療專業，勞動部將與衛福部等跨部會、專科醫師學會、學者專家及相關團體充分討論，以求審慎周延。

行政院去年已針八十歲以上長者請外籍看護，推出三種多元化替代方案，長者只要先進入長照系統六個月、輕度失智症者，或中度身心障礙者，就不需要巴氏量表評估。何佩珊表示，實施半年以來，採用多元化認定制度者達三點二萬人，超越八十歲以上長者透過巴氏量表者申請者的數字，「某種程度」克服巴氏量表申請的問題。

立委邱鎮軍、涂權吉則表示，許多子女必須外出打拚，台籍幫傭每天薪資是兩千八百元，一個月要七、八萬元，年輕人根本負擔不起，只能放棄工作回家照顧父母，對國家生產力造成損失，勞部須及早因應。

何佩珊上任後表示，勞動部將研議「照顧留職停薪」制度，替勞工解開家庭照顧責任的束縛，她更表示，三個月內針對「照顧留停」提出評估報告。

何佩珊 外籍看護 巴氏量表

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