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延長產假4周 勞部：恐影響育齡女性就業

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
立院衛環會審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。本報資料照片
立院衛環會審查勞基法修法，立委提案增訂有薪流產假，勞動部回應雖然增加薪水有限，但擔心讓育齡婦女受到隱性的就業歧視。本報資料照片

立委提案修法「勞動基準法」，提出延長產假四周、增訂有薪流產假，昨於立法院衛環委員會進行審查。勞動部何佩珊表示，這些提案皆由雇主負擔，但國內事業單位多數為中小型或微型企業，恐造成育齡婦女受到隱性就業歧視；若要推有薪流產假必須「公共化處理」，由政府編預算因應，勞部將往此方向研議。

多位立委提案將產假從八周延長為十二周，立委王育敏表示，延長女性產假是多年議題，始終無法突破，但鄰近的中國大陸、日本、韓國產假皆多於台灣。何佩珊指出，目前台灣明文規定可請的安胎假、產檢假、產假等加起來已有十五周，不輸給先進國家。至於是否間接影響雇用育齡女性的意願，也應考量。

至於多位立委提案增訂一周或五日流產假，勞動部回應，現行性別平等工作法已明定「妊娠未滿三個月」及「妊娠未滿兩個月」流產之女性勞工，可請一周或五日之產假；適用勞基法的女性勞工，亦可改請普通傷病假，勞動部稱提案立意良善，仍恐造成對育齡婦女就業的隱形歧視。

立委林淑芬質詢時抨擊這種答覆才是「歧視女性」，更批評「打著反對女性被歧視，卻又提出歧視政策。」她指出，紐西蘭四年前通過法律，保障流產女性及其伴侶可以請三天的給薪「喪假」，流產對於女性來說不只是生理上的損害，更需要心理上的調適；唯獨女性才需要流產假，勞動部卻要女性勞工與其他人相同，請普通傷病假、拿半薪。

何佩珊表示，會針對有薪流產假評估，目前的提案都由雇主給付有薪流產假薪資，雇主能否做到，仍需評估；若要做，必須「公共化處理」，評估政府是否可編預算因應。

何佩珊 勞動部 病假

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