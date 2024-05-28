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名廚私房菜 52道輕鬆學

聯合報／ 本報訊
《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》專書預購進入倒數。本報資料照片
《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》專書預購進入倒數。本報資料照片

充滿幸福感的《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》專書預購進入倒數，這是一本搭起台灣在地農民、廚藝家、文學家與讀者之間橋梁，對於喜愛烹飪的讀者，深具實用性。

《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》所列的食譜，萃選自13年來《臺灣豐蔬果月曆》的料理菜單，收錄李璐、張小雯、張曉東、劉立國四位名廚的52道私房菜，讀者只要依照步驟，可簡易端出葷素兼具、色香十足的地中海式蔬果輕食。

本書同時搭配方梓、王盛弘、宇文正、焦桐、楊佳嫻、劉靜娟、廖玉蕙等文學名家，歌詠台灣蔬果的作品摘錄，是一本兼具視覺饗宴的知性潮派蔬果食譜。

定價320元，目前預購價218元，30本(含)以上每本198元。電洽(02)8692-5588轉2974。

廖玉蕙 料理 食譜

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