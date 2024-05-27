布拉格國際書展 台灣作家談跨世代溝通：父母也被迫長大

2024年布拉格國際書展日前登場，台灣作家謝凱特前往捷克宣傳「我的蟻人父親」捷文版譯本，並分享創作經歷。謝凱特表示，台灣與捷克民主化進程相似，兩國青年應該在跨世代溝通的議題上能找到共鳴。

謝凱特在25日於布拉格國際書展分享「我的蟻人父親」的創作經歷。謝凱特散文集「我的蟻人父親」圍繞在性別議題，作者描述自己作為同志出櫃的經歷，以及與家人相處的過程，講述彼此如何調適心態。

對於作品被外譯成捷克文，謝凱特告訴中央社記者：「我很意外。我就是寫我自己想寫的，沒想到會像漣漪一層層擴散出去。」謝凱特表示，很開心這次來捷克宣傳作品，這是他第一次來到歐洲，原以為捷克是個較保守的國家，但在書展發現許多人拿彩虹旗，同性議題在捷克不是禁忌話題。

謝凱特在演講中分享，來捷克前有人告訴他，台捷歷史背景相似，台灣在戒嚴時期被國民黨專制統治；同時間，捷克斯洛伐克也被共產黨專制統治，而兩國的民主改革時期都在1980年代末。

謝凱特表示：「我們雖然是不同的國家，但我們可能都同時感受到，因為時代的變化，導致我們跟父母的想法落差非常大。」他說，由於父母出生在戒嚴時期，而他則是出生在台灣民主化時期，因此雙方接觸的資訊與教育差異大。

謝凱特分享，父親做工、母親務農，想法較保守。1990年代，台灣電視上會用異性戀男性角度談論社會的性別組成，綜藝主持人會在節目上說「我有兩支槍，長短不一樣。長的打共匪，短的打姑娘」，帶著搞笑與性別歧視意味。

謝凱特也根據不同年代，對台灣社會的性別議題進行對照分析。早期的性別教育，只停留在介紹生理器官的功能；當今的性別教育會開始談論性別氣質，以及異性與同性戀的概念。

他也觀察到，1990年代，同性文學採悲劇性方式書寫，結局通常都是有「情人無法終成眷屬」。2000年後，由於同志議題被大量討論，加上同性婚姻合法化，同志書寫狀況改變，大眾逐漸看見：「我們（同志）如何像正常人一樣的生活，而沒有太大分別」。

謝凱特說，這些年台灣讓多元性別樣貌登上檯面，像台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍，而且還受邀到總統府表演，相當獨特。

而談到向家人出櫃，謝凱特說，那個場景非常日常，當時他正在廚房和媽媽準備晚餐，媽媽問他：「有沒有交往的人」，暗示他「可以講了吧」，這個多年來彼此心照不宣的「秘密」終於被攤開。

謝凱特說，出櫃後生活沒有發生太大變化，照常吃晚餐、求學，與家人關係也沒有變得更緊密，不像電視劇中會相擁流淚。雖然看似是個平淡的過程，但對謝凱特而言是個重要關卡。他形容，這就像是跨過去門檻，從小孩變成大人，「我變成一個獨立的人，不再依附於父母。」

「我的父母慢慢去理解，這個小孩不是他們想像中的異性戀，人生目標會是成家立業、傳宗接代。」謝凱特說，後來他明白，出生傳統家庭的父母，需要花時間去理解與適應，而這是會個緩慢的過程。

謝凱特表示，「長大不是只有發生在小孩身上，父母其實也在面臨要長大的過程。他們不能再用陳舊的想法，想現在的事情。」在當今社會，新的資訊、流行與性別觀念不斷出現，他也能體諒上一代長輩要去理解並不容易。