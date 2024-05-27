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影／石門水庫第9次人工增雨 今增水36萬噸
水利署北區水資源分署今天在石門水庫集水區實施今年第9次地面人工增雨，累積降雨增約3毫米，預估水庫增加36萬噸水量，水利署及農水署策定6月桃竹灌區農業供水3700萬噸，桃園、石門管理處表示，希望水利署配合灌區輪灌穩定供水。
桃園今天間歇降雨，石門水庫集水區具備人工增雨條件，北水分署當即實施今年石門水庫第9次人工增雨作業，水庫集水區陸續出現降雨效果，至今天下午6時止，石門水庫水位為224.75公尺、蓄水量6741.75萬噸、蓄水率32.84％，較昨天微升，今年累積入流高於出流，水量增加36萬噸，挹注水情不無小補，北水分署認為，水情仍審慎樂觀。
水利署允諾桃園、石門管理處抽穗期6月，桃竹農田灌區供水3700萬噸水量，相當日平均120萬噸水量。桃園、石門管理處表示，抽穗期需要大量水源，希望石門水庫在6月總量管制農業供水下，配合灌區輪灌穩定供水，以利稻作生長。
北水分署表示，根據氣象資料顯示，近日至6月上旬仍可能降雨，透過節水操作及加強引水措施，水庫維持穩定供水，為完成今年一期稻作供灌目標，優先使用河川及埤塘水源供灌之外，6月供水量3700萬噸，並視降雨每周滾動檢討節水，請農民安心。
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