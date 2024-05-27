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影／麗寶知名餐廳蒼蠅飛舞 食安處稽查要求業者限期改善
有消費者向本報投訴指出，今天到麗寶樂園「涓豆腐」餐廳用餐，蒼蠅一直飛「如入無人之境。」她表示以前也在此碰過這狀況，決向衛生局檢舉，衛生局稽查後發要求業者限期改善，若複查不合格將開罰。
台中葉姓市民說，今天與友人到麗寶樂園「涓豆腐」用餐，發現有蒼蠅飛舞，告訴現場服務人員，只回答會跟主管反映。
接下來好幾隻飛進餐廳，她拍攝後出示照片跟影片，告知櫃檯人員，服務人員表示會跟麗寶樓管反映，並指因連通道的門開開關關，蒼蠅容易飛進來，會請麗寶樂園加強消毒，最後折讓服務費。
消費者說，以前到麗寶用餐也有這個狀況，但沒有今天這麼誇張，蒼蠅好幾隻一直飛，如入無人之境，最後蒼蠅直接飛到碗裡宣示主權作為結束。
衛生局食安處接獲民眾檢舉後立即派員前往稽查，就餐飲場所發現病媒部分，食安處要求立即改善，並開立限期改善通知書，擇日無預警前往複查，如複查仍不合格，將依食安法第8條規定，裁處6萬元以上2億元以下之罰鍰
豆府集團表示，店屬開放式用餐空間，且位置鄰近賣場出入口，近日賣場外圍蚊蠅較多，與賣場方溝通，已於入口處多加裝自動門隔絕；接到消費者回饋後，已隨即清潔、消毒，後續將持續加強衛生清潔頻率，強化蚊蠅防治裝置。
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