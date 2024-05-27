今晚至明上半天降雨明顯！北台灣低溫22度 這天再降1度

本周天氣受鋒面南北擺盪影響，天氣較不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今深夜至明天上半天降雨最明顯，明早交通需特別注意雨況，周三天氣轉乾涼、降雨趨緩，周四東北季風減弱、水氣回升，周五再有另一鋒面接近，全台都有降雨機率；低溫部分，受到東北季風影響，北台灣周二降至22度，周日再降1度。

黃恩鴻說明，今年第1號颱風艾維尼今上午8時增強為中度颱風，目前朝東北方向前進到日本東南方海面，預估明天是最強的時候，距離台東、鵝鑾鼻約600至700公里，雖對台灣不會有直接影響，但周三之前，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，呼籲民眾海邊活動注意安全。

天氣方面，黃恩鴻表示，今深夜至明天上半天降雨情況最嚴重，西半部有大雨或局部豪雨發生，伴隨強陣風由北往南，提醒民眾明早上班上學交通需注意降雨情況。

明（28日）下半天鋒面移動到巴士海峽，受到東北季風影響，天氣轉為乾涼，降雨情況也逐漸趨緩。黃恩鴻說，這個情況將持續到周三，降雨都較少，僅中南部、東南部有局部陣雨，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周三（29日）由於鋒面還在巴士海峽，天氣較不穩定，西半部午後山區有局部較大雨勢；周四（30日）東北季風減弱，水氣回升，轉為悶熱、水氣多的天氣型態，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢。

周五北邊有另1個鋒面接近，但結構較差，屬鋒面尾端。周五至周日（5月31日至6月2日）均屬於悶熱、水氣多、環境不穩定的天氣型態，各地降雨機率高。周五（31日）西半部地區有局部較大雨勢，周六、日（6月1、2日）各地都有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻表示，這個情況將持續到下周一（6月3日），屆時鋒面往南壓回到巴士海峽，降雨情況又逐漸趨緩，僅南部、花東地區、恆春半島有短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，這周多為悶熱天氣，全台普遍高溫30至33度，但周二、三，以及周六、日受東北季風影響，溫度稍降較為舒適。周二、三（28、29日）北台灣高溫26至27度、低溫22度，中南部降溫不明顯，高溫仍有30度；周日北台灣低溫再降1度，來到21度，而中南部也稍降溫，來到25至26度。