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28日午前降雨明顯 西半部留意局部大雨或豪雨

中央社／ 台北27日電
氣象署表示，今晚至明天上午是鋒面降雨最明顯的時候。圖／聯合報系資料照片
氣象署表示，今晚至明天上午是鋒面降雨最明顯的時候。圖／聯合報系資料照片

交通部中央氣象署今天表示，今晚至明天上半天水氣最盛，西半部留意局部大雨或豪雨；29日因東北季風增強，北台灣氣溫稍降；下一波鋒面預計31日接近，週末各地留意較大雨勢。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今晚至明天上午是鋒面降雨最明顯的時候，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或局部豪雨發生；明天下半天轉為東北季風影響，水氣逐漸轉乾，午後以中南部、東南部有局部陣雨。

黃恩鴻表示，29日鋒面南移至巴士海峽，降雨以中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨為主，午後並有局部較大雨勢發生，其他地區大致為多雲；30日鋒面北抬，水氣由南往北移動，中南部有局部陣雨或雷雨，其他各地午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部較大雨勢。

黃恩鴻指出，31日有另1波鋒面由北方接近台灣，但結構較差，西半部及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，午後西半部地區並有局部較大雨勢；6月1日、2日鋒面影響，各地有局部較大雨勢發生。

黃恩鴻提到，明天是今年第1號颱風艾維尼最接近台灣的時間點，距離鵝鑾鼻約600多公里，接下來會朝日本南方海面移動，對台無直接影響；然而，艾維尼移動期間，會增加東北季風強度，因此明天下半天開始至29日白天，北台灣感受較舒適，29日高溫約攝氏27度，低溫約22、23度。

另外，6月1日、2日由於北方風勢較強，北台灣高溫降至25度左右；其他時間各地高溫都可達30度，整體感受仍然偏悶熱。

黃恩鴻提醒，明天、29日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生；明天清晨金門地區易有局部低雲或霧，影響能見度。

東北季風 鋒面 雷雨

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