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MOD、Hami Video以獨家創新科技 呈現高規格奧運轉播服務

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
中華電信下午舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，體育署長鄭世忠（左三）、中華電信董事長郭水義（左四）、交通部政務次長伍勝園（右四）及愛爾達科技董事長陳怡君（右三）等人，共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影
中華電信下午舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，體育署長鄭世忠（左三）、中華電信董事長郭水義（左四）、交通部政務次長伍勝園（右四）及愛爾達科技董事長陳怡君（右三）等人，共同主持啟動儀式。記者侯永全／攝影

2024巴黎奧運倒數60天！中華電信今天舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。

中華電信董事長郭水義、交通部政務次長伍勝園及愛爾達科技董事長陳怡君等人，共同主持啟動儀式，也見證中華電信在科技創新與新科技轉播的卓越實力，中華電信做為國內電信領導品牌，以厚實的科技力引領台灣與世界接軌，與全球同享奧運的熱情。

中華電信MOD與Hami Vide今年推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角等創新科技應用，以及4K畫質轉播、一站式奧運專區、賽事提醒、回看與熱點回看、VOD等，以全方位收視服務讓國人體驗最豐富刺激的中華隊出賽場次。

中華電信下午舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。記者侯永全／攝影
中華電信下午舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。記者侯永全／攝影

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