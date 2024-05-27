每天只想躺平？ 醫師提醒留意隱藏情緒危機

近來不想做任何事的「躺平族」日增，許多抱怨萬物齊漲，收入無法像工時一樣增長，挫折壓力超載、出現情緒障礙甚至身心耗竭。奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬今提供他多年觀察癥候心得，提醒大家留意身邊親友隱藏的情緒危機，及早發現因應，才能防止意外。

謝光煬指出，處在困境、情緒受苦的人可能出現特徵：對日常活動失去興趣，社交退縮、不與他人互動，無心工作或不專心，曠職或工作表現退步，過量吸菸、飲酒等。最嚴重的憂鬱發作時，人會恍惚遊蕩猶如「行屍走肉」、或是整天躺平像「一灘爛泥」，出現這些狀況要小心是重鬱發作。

「重度憂鬱」發作會使整個人看起來無精打采，會整天躺床，什麼也不想做，哪兒也不想去，如同一灘爛泥，恍神、反應變慢、魂不守舍，有如行屍走肉。邋遢、凌亂、不梳頭洗臉、不整理房間，有沒有吃喝、有沒有睡覺什麼都不在意、都不重要了。

謝光煬指出，這樣的狀況持續兩周以上，就要趕快就醫，有些人持續長達數月，經常出現輕生絕望言詞。重鬱症的終身盛行率超過10%，即每10人就有一兩人在一生當中經歷重鬱發作，遺傳影響高達四成，絕對不是罕見疾病，親友發病也不應該有異樣眼光看待。

謝光煬說，重鬱症不只是一時心情低落，而是重大情緒疾病，造成嚴重社會、職業功能障礙，不易自己痊癒，可能一再復發。發病期間病人內心極其苦悶煎熬，就像經歷心靈的重感冒或暴風雨，卻往往不被理解，被認為無病呻吟。時遭汙名化貼上「懶惰、軟弱、抗壓性差、消極頹廢」等負面標籤。

謝光煬表示，重鬱發作是人類情緒最低落的谷底，所謂「黯然銷魂」描述的就是這樣的狀態。經歷重鬱發作的就是重鬱症的病人，需要專業的協助。很多患者不承認有病、不願就醫。大家要改變觀念、現在「看精神科」已很普遍。

重鬱治療以症狀完全緩解為目標，研究顯示，若僅部分緩解，可能慢性化，未來復發機率提高3倍。積極藥物治療一般三個月內三分之二可完全緩解；難治的還有較新的心理治療、電痙攣、重覆式經顱磁刺激(rTMS)等有效方式，可達成完全緩解。