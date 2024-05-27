張善政說大溪豆干節「內幕」 桃園蔬食節起跑明天上架

桃園市政府去年停辦大溪豆干節轉型舉辦蔬食節行銷大溪豆干，引發臉書粉專及綠營議員質疑，市府觀旅局今天下午在大溪辦理桃園蔬食節宣傳記者會，市長張善政表示，桃園首次舉辦桃園蔬食節開跑，從大溪豆干出發，明天（28日）起在桃園所有的7-ELEVEN超商可以買到大溪最美味豆干，過一陣子（6月）將在桃園藝文廣場登場推廣，提供民眾好吃的素食美味。

針對大溪豆干節停辦掀起藍綠議員論戰，張善政首次「透露內幕」，他說，去年觀旅局長周柏吟提出今年大溪豆干節計畫，說要辦理桃園蔬食節，「我聽了一肚子問號」，心裡疑惑可能嗎？能做出特色嗎?好好大溪豆干節為何要改？周說不是要改大溪豆干節，而是下半年繼續辦理大溪豆干節，只是加一個桃園蔬食節，當編列預算，他也是勉為其難同意，心想常常鼓勵局處長發揮創意，怎能提出創意被他「殺掉」，決定試試看，當聽完決定要辦記者會簡報後，他和市府首長覺得的確創意，才知去年擔心是多餘的。

這項蔬食節宣傳記者會，市府觀旅局邀請多位專家學者、蔬食餐旅業人士多人助陣支持，張善政與貴賓一起按鈕「植感桃園」桃園蔬食節宣布開跑，張善政說，很高興推廣這項有特色的創意活動，在大溪推廣蔬食節記者會，離不開大溪豆干，他之前在花蓮慈濟吃到這麼好吃的素食，覺得偶爾吃素食有利環保又健康，值得推廣，蔬食節從大溪豆干出發，在7-11超商上架，初期只在桃園7-ELEVEN超商買得到，如果效果好將推廣全國7-ELEVEN超商，更希望今後桃園、台灣蔬食走向國際。

市府觀旅局在記者會也宣布成立國際蔬食科粉絲專頁推廣蔬食，張善政說，為鼓勵桃園素食餐廳提倡蔬食，邀請評審店家評鑑蔬食料理，一般餐廳提供素食蔬食料理也可參與評鑑，市府將補助好的蔬食業者爭取國際認證標章，讓大家放心吃到桃園好吃的素食品味，打造觀光兼顧環保愛地球。