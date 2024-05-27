張善政說大溪豆干節「內幕」 桃園蔬食節起跑明天上架
桃園市政府去年停辦大溪豆干節轉型舉辦蔬食節行銷大溪豆干，引發臉書粉專及綠營議員質疑，市府觀旅局今天下午在大溪辦理桃園蔬食節宣傳記者會，市長張善政表示，桃園首次舉辦桃園蔬食節開跑，從大溪豆干出發，明天（28日）起在桃園所有的7-ELEVEN超商可以買到大溪最美味豆干，過一陣子（6月）將在桃園藝文廣場登場推廣，提供民眾好吃的素食美味。
針對大溪豆干節停辦掀起藍綠議員論戰，張善政首次「透露內幕」，他說，去年觀旅局長周柏吟提出今年大溪豆干節計畫，說要辦理桃園蔬食節，「我聽了一肚子問號」，心裡疑惑可能嗎？能做出特色嗎?好好大溪豆干節為何要改？周說不是要改大溪豆干節，而是下半年繼續辦理大溪豆干節，只是加一個桃園蔬食節，當編列預算，他也是勉為其難同意，心想常常鼓勵局處長發揮創意，怎能提出創意被他「殺掉」，決定試試看，當聽完決定要辦記者會簡報後，他和市府首長覺得的確創意，才知去年擔心是多餘的。
這項蔬食節宣傳記者會，市府觀旅局邀請多位專家學者、蔬食餐旅業人士多人助陣支持，張善政與貴賓一起按鈕「植感桃園」桃園蔬食節宣布開跑，張善政說，很高興推廣這項有特色的創意活動，在大溪推廣蔬食節記者會，離不開大溪豆干，他之前在花蓮慈濟吃到這麼好吃的素食，覺得偶爾吃素食有利環保又健康，值得推廣，蔬食節從大溪豆干出發，在7-11超商上架，初期只在桃園7-ELEVEN超商買得到，如果效果好將推廣全國7-ELEVEN超商，更希望今後桃園、台灣蔬食走向國際。
市府觀旅局在記者會也宣布成立國際蔬食科粉絲專頁推廣蔬食，張善政說，為鼓勵桃園素食餐廳提倡蔬食，邀請評審店家評鑑蔬食料理，一般餐廳提供素食蔬食料理也可參與評鑑，市府將補助好的蔬食業者爭取國際認證標章，讓大家放心吃到桃園好吃的素食品味，打造觀光兼顧環保愛地球。
市府觀旅局長周柏表示，桃園蔬食節產官學合作，為讓世界認識豆製品是蛋白質蔬食來源，蔬食節以大溪豆製品入菜，打讓大溪豆干節升級，透過蔬食打國際市場，明天起大溪滷豆干在桃園市周邊7-ELEVEN超商限定販售，6月推出推出蔬食友善推薦標章、6月8、9日在桃園藝文廣場舉辦桃園最大蔬食市集「植人聚美食祭」、6/14起在市立圖書總館舉行亞洲植感城市論壇及桃園蔬食味展覽系列活動，串聯至11月大溪豆干節活動登場。
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