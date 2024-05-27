尚未推動塑膠袋付費 環境部市場、夜市減塑政策6月曝光

環境部長彭啟明日前接受本報專訪時透露，規畫下半年針對部份市場、環保夜市試辦禁限用塑膠袋，而寧夏夜市擬成首個示範區，今再傳全台將有40處夜市、市場7月起試辦減塑，民眾若需購物用塑膠袋需付1元。環境部澄清，減塑市場並無要求付費取得塑膠袋，詳細推動內容將於6月提出。

環境部循環署表示，我國自2002年起推動購物用塑膠袋減量，透過法令強制及自願性的方式以減少垃圾產生量；2017年為呼應國際海洋塑膠垃圾汙染議題，將管制業別從原先的7大類擴至14類，但並未包含傳統菜市場。

管制措施推動後，國內購物用塑膠袋使用量減少50％，且依據今年度進行的問卷調查結果，9成以上民眾均曾自備環保袋，顯見政策已有一定成效。

市場、夜市攤販購物用塑膠袋使用量大，成為民間團體呼籲加強減量的對象，為此，環境部自2022年起補助各縣市環保局，累計在42處傳統市場推動塑膠袋減塑措施。