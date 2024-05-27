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花蓮餘震谷關道路通暢生意卻遭殃 端午訂房迄今不到一成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
花蓮餘震谷關道路通暢卻遭殃，端午訂房至今不到一成。圖／市府觀光旅遊局提供
花蓮餘震谷關道路通暢卻遭殃，端午訂房至今不到一成。圖／市府觀光旅遊局提供

0403花蓮大地震，台中市谷關遭池魚之殃，議員吳振嘉說，台8線道路通暢，但端午節連假，至今訂房率不到一成，業者叫苦連天；市長盧秀燕表示，會再找時間去谷關行銷。

市議員吳振嘉今質詢表示，台灣發生0403花蓮大地震，因餘震不斷，民眾以為谷關不安全，不敢前往遊玩，目前谷關住房率不足2成、梨山地區更僅剩1成，到端午連假不到一成。

谷關飯店業者羅進洲表示，恢復觀光旅遊信心很重要，必須立即執行，否則業者恐無法再撐下去。

市長盧秀燕表示，0403花蓮地震，谷關影響不大，道路暢通，她會再找時間去谷關去行銷。經發局長張峯源表示，6月份會在谷關發行物調券。

觀旅局長陳美秀說，已邀請日本作家至谷關小旅行宣傳，並與參山國家風景區管理處合作舉辦山谷音樂會等，另邀業者以谷關溫泉區為主軸設計旅遊行程，活動期間自5月14日至10月31日，預計每團15人以上，獎勵80團，每團獎勵1萬元。

吳振嘉指出，13年前市府規劃建設「雪谷䌫車」從大雪山到谷關，建議市府再議，設法提高旅遊誘因。

台中市觀光旅遊局表示，台中市政府101年規劃「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，且因部分土地位在保安林限制開發區等因素，全盤檢討決定2015年7月17日終止執行。目前雪谷線纜車當初規劃建置之場站用地，中央用地機關均已另有其他規劃，無法再提供適合之場站用地。後續建議朝向民間業者自行規劃提出，或由中央機關辦理。

0403花蓮大地震 大雪山 谷關

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