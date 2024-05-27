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標示字體太小！鍋寶平底不沾鍋違反食安法 遭罰三萬元

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
森寶國際股份有限公司的「鍋寶平底不沾鍋20cm」抽樣自新北市量販店，該產品標示字體小於2毫米。圖／食藥署提供
森寶國際股份有限公司的「鍋寶平底不沾鍋20cm」抽樣自新北市量販店，該產品標示字體小於2毫米。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布「113年度金屬合金類之食品容器具稽查專案執行結果」，檢出2件標示不合格，其中1件為知名廚具品牌「鍋寶」平底不沾鍋。食藥署副署長林金富表示，由於該產品字體小於2毫米，違反食安法，已由地方衛生局已裁罰3萬元。

食藥署聯合各地方政府衛生局於113年2月1日至3月31日執行「113年度金屬合金類之食品容器具稽查專案」。林金富表示，金屬合金類材質因普遍具有耐熱、耐腐蝕、易導熱等特性，廣泛作為食品容器具用途，因此加強該類材質產品管理。

本次此專案共計查核36件產品，截至5月3日為止，有2件不合格產品。林金富表示，森寶國際股份有限公司的「鍋寶平底不沾鍋20cm」抽樣自新北市量販店，該產品標示字體小於2毫米；良熹貿易股份有限公司的「焙蒂絲六連小魚烤盤」則未標示塑膠塗層材質名稱。

林金富說，依食安法第26條，食品接觸面含塑膠材質得食品器具、容器或包裝產品，如未依法標示品名、材質名稱及耐熱溫度、淨重、容量或數量、國內負責廠商的名稱、電話號碼及地址、原產地、製造日期、使用注意事項或微波等其他警語等資訊。

林金富指出，違反規範可依法裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰；另如不符「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，涉違反食安法第17條，經命限期改正，屆期不改正者，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

良熹貿易股份有限公司的「焙蒂絲六連小魚烤盤」未標示塑膠塗層材質名稱。圖／食藥署提供
良熹貿易股份有限公司的「焙蒂絲六連小魚烤盤」未標示塑膠塗層材質名稱。圖／食藥署提供

衛生局 食安 食藥署

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