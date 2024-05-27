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台鐵便當出現「無頭小強」 台東縣府要求台鐵限期改善

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
台東縣政府針對旅客購買台鐵台東餐務廚房所製作的便當中，發現無頭蟑螂，主動到場稽查。圖／台東縣政府提供
台東縣政府針對旅客購買台鐵台東餐務廚房所製作的便當中，發現無頭蟑螂，主動到場稽查。圖／台東縣政府提供

今年5月24日，一名從台東搭乘台鐵自強號列車前往高雄的旅客，在食用台鐵便當時，發現便當裡竟出現一隻斷頭大蟑螂。對此，台東縣政府今天特別前往廚房稽查，除要求業者在不符合衛生規範部分限期改善，也抽驗便當是否符合衛生標準。

日前台鐵便當被旅客發現有「斷頭大蟑螂」，負責製作該批次便當的台鐵台東餐務廚房今日也遭台東縣衛生局上門稽查。台東縣政府表示，此一食品衛生案件雖並未直接向台東縣衛生局投訴，仍主動前往稽查。

針對衛生環境之食品良好衛生規範準則（GHP）及食品安全管制系統準則（HACCP）之規定加強查核。強調當有食品安全客訴（確認為衛生安全事件）時，管制小組將重新評估危害分析重要管制點計畫之措施或規劃。

今天查核結果相關不符合食品良好衛生規範部分，衛生局要求業者於6月12日前限期改善完成，屆期未改善者，將依食安法處新台幣6萬元至2億元罰鍰，另抽驗其製售便當是否符合衛生標準。

台東縣衛生局對於廚房不符合食品良好衛生規範部分，要求業者限期改善完成。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局對於廚房不符合食品良好衛生規範部分，要求業者限期改善完成。圖／台東縣政府提供

便當 台東 衛生局

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