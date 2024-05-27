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知名平底不沾鍋標示不合格 遭罰3萬元

中央社／ 台北27日電

食藥署今天公布金屬合金類食品容器具稽查專案結果，共查核36件產品，其中2件產品標示不符規定，包含知名品牌平底不沾鍋，因產品字體太小，遭地方衛生單位開罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局於今年2月1日至3月31日執行「113年度金屬合金類之食品容器具稽查專案」，共計查核36件產品，稽查項目包括查核金屬合金類含塑膠材質食品器具、容器或包裝的產品標示，抽樣檢驗食品器具容器包裝衛生標準。

截至今年5月3日止，共2件產品標示不符食品安全衛生管理法規定，食藥署副署長林金富今天下午接受媒體聯訪表示，森寶國際股份有限公司的「鍋寶平底不沾鍋20cm」在這次不合格產品名單當中，是從新北市量販店抽樣，因產品字體小於2毫米，違反食安法第26條規定。

同樣違反食安法第26條規定的還有良熹貿易股份有限公司的「焙蒂絲六連小魚烤盤」，林金富表示，這項產品從台南的食品原料行抽樣，蒸發殘渣檢驗都合格，不合格原因是未標示塑膠塗層材質名稱。

依食安法第26條規定，經中央主管機關公告的食品器具、食品容器或包裝，應明顯標示品名、材質名稱及耐熱溫度、淨重、容量或數量、國內負責廠商的名稱、電話號碼及地址、原產地、製造日期、使用注意事項或微波等其他警語等資訊。

林金富說明，上述2家產品負責廠商都是過去半年初次不合格，均由轄管衛生局依法裁處3萬元。

衛生局 食安

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