中橫天祥至太魯閣口 端午連假放行時段各增1小時

中橫公路修復工程進行中，因震後邊坡穩定性較低，且鋒面影響，落石頻率仍高，考量安全及工程需要，天祥至太魯閣口路段6月每日放行3個時段，端午連假放行時段各增1小時。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天發布訊息表示，0403地震後，台8線中橫公路東段於4月8日開放通行，公路沿線搶修與修復作業持續進行，因震後初期道路邊坡穩定性較低，屬落石好發期，現階段仍以分階段方式逐步放寬交通管制措施。

經於5月24日邀請天祥地區相關業者與機關單位溝通討論後獲共識，訂定台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣（110.1k~184.5k）路段6月份施工交管放行措施。

分別為：大禹嶺至天祥（110.1k~167.7k）路段，交通管制區間為114.6k（合歡派出所）~167.7k（天祥），不分平日、假日，於每日7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分以後禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日7時實施夜間封閉管制。

擬由大禹嶺至太魯閣口的用路人，務必於下午4時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至閣口放行時段；擬由閣口至大禹嶺的用路人則建議利用中午12時至下午1時的放行時段通過天祥往大禹嶺，以免碰上晚間6時30分後的夜間封閉管制，請用路人妥為規劃行程。

天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段，不分平日、假日，每日放行3個時段（上午7時~8時、中午12時~下午1時及下午4時30分~下午5時30分），下午5時30分至晚間6時30分以後禁止進入（只出不進），晚間6時30分至隔日7時實施夜間封閉。

端午連假期間（6月8日至6月10日），天祥至太魯閣口路段，仍採3時段管制放行，考量連假期間民眾出入需求較大，採各管制放行時間放寬增加1小時，3時段為上午7時至9時、上午11時至下午1時以及下午3時30分至下午5時30分。

太魯閣工務段指出，每日管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡並排除路面障礙，不排除有延後放行或暫停放行的可能；管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，例如流芳橋西端對岸岩壁有落石崩滑情形、零星邊坡土石泥流漫溢等，則將採機動管制措施，待阻礙因素排除後再警戒監看放行，以維用路人安全。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。